Sonia Ferrer y Sergio Fontecha nos cuentan cómo ha sido su romántico viaje a Venecia

MADRID, 7 Feb. (CHANCE) -

Radiantes de felicidad, Sonia Ferrer y su futuro marido Sergio Fontecha ya están de nuevo en Madrid tras un romántico viaje a Venecia en el que la pareja ha celebrado su amor por todo lo alto. A la espera de coseguir fecha y lugar para darse el 'si, quiero', Sonia nos ha confesado con qué problemas se están encontrando en la búsqueda: "Todavía estoy por encontrar el sitio y la fecha, así que imagínate. Es muy complicado, porque todas las celebraciones del 2020 yo pensé que se habían pasado al 2021 pero en el 2021 también había restricciones".

En uno de los momentos más felices de su vida a nivel personal y profesional, Sonia reconoció que ha felicitado aún a su ex marido Marco Vricella por su próxima paternidad: "No, pero bueno. Me alegro muchísimo. Laura está feliz". Aunque la relación con el padre de su hija ha sido muy complicada desde que decidieron poner punto y final a su matrimonio, Sonia le desea lo mejor en su nueva vida: "Es el padre de mi hija, cuánto más feliz sea, mejor". Consciente de la importancia de tener una buena relación para que la hija que tienen en común sea lo más feliz posible, la colaboradora de televisión nos ha explicado: "La relación con él sería mejorable desde el inicio, pero al final, tenemos una niña en común y es lo más importante. Estamos en comunicación constante porque hay una niña pequeña en medio".

Cuando le explicamos los buenos deseos que Álvaro Muñoz Escassi ha tenido para ella y su nueva pareja desde uno de los micrófonos de Europa Press, Sonia deja claro que "es así como tiene que ser".

