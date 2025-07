Soraya Arnelas explica cómo afronta las críticas: “No se le puede gustar a todo el mundo”

MADRID, 15 Jul. (CHANCE) -

Soraya Arnelas ha querido recordar con cariño a Toni Cruz, creador de "Operación Triunfo", tras conocer la noticia de su fallecimiento. La cantante, visiblemente emocionada, ha declarado: "Siempre, siempre. Toni Cruz para mí siempre ha sido un padrino. Fue el creador de Operación Triunfo y me ha dado mucha pena porque me enteré por sorpresa del fallecimiento. Pero siempre agradecida a Toni, allá donde esté, un beso al cielo siempre".

En un momento de balance personal y profesional, Soraya también ha hablado sobre cómo afronta las críticas tras dos décadas de carrera: "Después de 20 años una ya está acostumbrada, ya sabe que no se le puede gustar a todo el mundo. Yo creo que he aprendido a lo largo de mi profesión a relativizar todo y, bueno, pues me centro sobre todo en lo constructivo, que yo creo que es lo mejor que puedo, ¿no? Es decir, con lo que me puedo quedar. Siempre intento escuchar lo bueno y lo menos bueno, pero sobre todo que sea constructivo, porque lo que es destructivo no aporta nada".

La artista ha aprovechado para reflexionar sobre la exposición de sus hijas en redes sociales, un tema que genera debate entre los personajes públicos: "Siempre, mira, Soraya Arnelas no sería Soraya Arnelas sin sus hijas. Mi vida no sería la misma sin mis hijas. Yo creo que teniendo dos dedos de frente, a ver, a mí me gusta mostrarlas cuando corresponde, cuando tocan. No todos los días, pero sí que cuando corresponde, cuando toca. A mí, yo con toda la naturalidad del mundo. Me gusta que mis hijas pertenezcan a mi entorno y yo soy de las que me llevo, me las llevo a los conciertos, si se puede, y si no, pues no. Pero por favor, siempre naturalidad ante todo".

Por último, Soraya subraya la importancia de que sus hijas se sientan orgullosas de ella y formen parte de su día a día: "Por supuesto, y que se sientan orgullosas de su madre, que la vean trabajar, pero también que formen parte de mi día a día. Porque lo que no quiero es que el día de mañana mis hijas renieguen de mi trabajo, ¿no? Me dolería".