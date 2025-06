Suso Álvarez y Marieta: del apoyo a Marta Peñate a su... ¿boda?

MADRID, 11 Jun. (CHANCE) -

Suso Álvarez y Marieta se han dejado ver en la premiere de 'Bajo un volcán' derrochando complicidad y demostrando que su historia de amor cada vez está más consolidad. Un espacio donde han aprovechado para mandar todo su apoyo a Marta Peñate y Tony Spina tras el linchamiento que han tenido en redes sociales.

"Se está haciendo de rogar, pero ya caerá", aseguraba Marieta cuando le preguntábamos si Suso ya le ha pedido matrimonio. Un tema que él se toma a broma: "Cada vez que vamos a un sitio me dice 'cariño, este sitio es perfecto y súper bonito para que me pidas matrimonio".

Eso sí, Marieta confesaba que "es lo que hay, él me compró así y yo a las dos semanas le dije 'me voy a casar contigo y vas a ser el padre de mis hijos'". Algo que sigue manteniendo a día de hoy y que él también comparte: "Lo mejor que me ha pasado es irme a vivir con ella porque ahí es cuando uno conoce con quién está".

Con más seriedad, el exconcursante de 'Gran Hermano' comentaba que tiene "todo pensado" sobre cómo le va a pedir matrimonio, pero "de aquí a diez años... pronto, queda un poco porque estamos disfrutando de nuestro noviazgo". Por su parte, ella dejaba claro que no le preocupa aunque sí "queremos ser padres, pero todavía no porque queremos disfrutar un poquito más solos".

Por último, Suso ha querido defender públicamente a su amiga Marta de las críticas que ha recibido por redes sociales tras sentarse en '¡De viernes!' por la pérdida de su bebé, asegurando que "no me ha gustado que la gente de fuera se crean que tienen derecho a opinar cómo tiene que canalizar el dolor cada persona, yo creo que lo primero que debemos hacer cuando alguien vive algo así darle todo el amor y el cariño del mundo y nunca juzgarla".

En ese aspecto, el exconcursante de realities confesaba estar "muy en contra de todo aquel que les ha criticado" y les animaba a que no perdiesen la esperanza de convertirse en padres: "Animarles a que sigan, las cosas en la vida nunca salen a la primera".