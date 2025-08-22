Suso Álvarez revela los primeros detalles de su boda con Marieta: "Me voy a tener que amoldar"

MADRID, 22 Ago. (CHANCE) -

Suso Álvarez y Marieta sorprendían a su legión de seguidores a finales de julio anunciando a traves de sus redes sociales que se han comprometido después de un año de sólida e intensa relación. El televisivo dejaba sin palabras a su novia pidiéndole matrimonio al atardecer frente al mar con un impresionante anillo con una esmeralda, como siempre había soñado la de 'La isla de las Tentaciones'. "Por supuesto que sí" respondía ella muy emocionada.

Semanas después de hacer pública su noticia más especial, la pareja está ya volcada en los preparativos de su boda, y aunque agosto es un mes en el que mucha gente se va de vacaciones -algo que dificulta que hayan concretado detalles tan importantes como la fecha o el lugar en el que se darán el 'sí quiero'- ya han decidido cosas fundamentales del que promete convertirse en el día más feliz de sus vidas.

Y tras revelar que su enlace tendrá lugar en 2026 "sí o sí" -están a la espera de encontrar el escenario ideal para convertirse en marido y mujer para fijar el día exacto- y que él irá vestido de la firma de su amigo "David Sotoca de Albacete", Suso ha actualizado ante las cámaras de Europa Press cómo marcha la organización de la que sin duda se convertirá en una de las bodas del año.

"Estamos muy bien, la verdad que muy contentos. Es verdad que es incipiente todo, acabamos de empezar, pero un poco nervioso, porque no sabía yo que tenía una boda, tantos preparativos, tenemos que organizar muchas cosas. Es un follón, pero muy contentos, porque la verdad que Marieta es una máquina" nos ha contado sin ocultar su ilusión.

Como reconoce, "todavía no sabemos el lugar porque agosto es un mes de vacaciones y es difícil para organizar eso, pero en septiembre, yo creo que septiembre-octubre, ya tendremos recinto, fecha y todo, y lo diré en televisión, lo diré aquí".

Al contrario que Marieta, que ha confesado en Instagram su decepción porque hay muchas personas que no la han felicitado por su compromiso, Suso asegura emocionado que "a mí me ha felicitado 100% de todo el mundo. ¿Te lo crees o no? No me lo esperaba. Hasta incluso familiares míos lejanos, que no tenía contacto con ellos, me han llamado. He alucinado, no me lo esperaba. Siempre hay alguno, como yo, que me despisto y no felicito a la gente. Pues he recibido una oleada de cariño, no ha habido una sola persona que no me haya felicitado, ni una". "Me ha sorprendido, porque yo se lo decía a Marieta, 'cariño, a nadie se le ha olvidado'. Ha sido increíble, alucinante" expresa.

El secreto mejor guardado de su boda, como admite entre risas, el vestido de la novia -"eso es un secreto, sino se me cae el pelo" bromea- dejando en el aire si se darán el 'sí quiero' frente al mar como ha sucedido con su pedida de mano: "No lo sabemos de momento, pero pronto".

Lo que sí puede confirmar ya es que el enlace no será algo íntimo como a él le gustaría. "Me encantaría que en la boda fuésemos 20, pero ya sabéis que a Marieta le encantan las fiestas grandes, entonces me voy a tener que amoldar. Yo la haría pequeña y no se enteraría ni la gente, pero bueno" reconoce con una sonrisa resignada, encantado por cumplir los deseos de su novia.

Entre los asistentes -tras la polémica protagonizada por Makoke al no invitar a su enlace con Gonzalo Fernández (que ha cancelado in extremis) a sus compañeros de programa- Suso adelanta que "yo voy a invitar a algunos, a los que tengo cariño, pero a otros no". "Es la profesión, no pasa nada" sentencia, dejando claro que no le van a importar las críticas.

Y tras la boda, ¿llegará el bebé? Como ha admitido con una sonrisa, "son preguntas comprometidas. Poco a poco, se me acaba de cerrar el estómago y todo". "Sí que quiero ser padre, sí, 100%, además de varios. Quiero ser padre" reconoce.

Cambiando de tema, el colaborador se ha pronunciado sobre el complicado momento que está viviendo su ex Sofía Suescun tras salir a la luz su supuesta infidelidad a Kiko Jiménez con el influencer Juan Faro: "No tengo relación ni con Kiko ni con Sofía, solo espero que estén bien, que dentro lo que cabe. Que la relación no se vea muy perjudicada por estos temas y, oye, que al fin y al cabo, cuando salen estas cosas a la luz, es difícil gestionar".

Eso sí, tiene claro que no se cree nada de lo que pueda decir el hermano de la televisiva, Cristian Suescun, que cree que sería un montaje orquestado por su 'cuñado' para victimizarse. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!