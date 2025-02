¡Tajante! Fernando Fitz-James Stuart niega haya cerrado la marca de productos gourmet de la Casa de Alba

MADRID, 6 Feb. (CHANCE) -

Después de los ataques de su tío, Cayetano Martínez de Irujo, a su padre y a su hermano por la gestión que habrían tenido con el negocio de alimentación gourmet de la Casa de Alba tras conocerse que habría cerrado... Fernando Fitz-James Stuart ha hablado ante la prensa.

El hijo del Duque de Alba ha desmentido públicamente que hayan cerrado la marca de productos gourmet de la Casa de Alba: "No, no hemos cerrado. No hemos cerrado la marca".

Unas palabras que chocan con la información que se habría conocido esta semana -que apuntaban a que se había cerrado el negocio- y por la que Cayetano había explotado contra su hermano y su sobrino, Carlos, por la gestión.

A pesar de que ha negado que se haya cerrado la marca, Fernando se ha mostrado cauto a la hora de dar explicaciones sobre cómo está la situación en la empresa.

Tal y como adelantaba 'El Confidencial' esta semana, el negocio 'Alba Fine Food' habría cerrado debido a las pérdidas económicas que experimentaba. Una noticia de la que Cayetano se enteraba por la prensa, dedicando unas durísimas palabras al Duque de Alba y a su sobrino Carlos.

En declaraciones a 'Vanitatis', el jinete apuntaba que se trata de un sector en el que hay una "competencia feroz" y en el que "hay que trabajar mucho y con mucha dedicación", y quizás el Conde de Osorno "no le ha dedicado el tiempo necesario". "Mi hermano no cuenta conmigo para nada, pero me he enterado a toro pasado. La verdad es que es una pena" se lamentaba dolido.