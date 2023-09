Tamara Falcó e Íñigo Onieva, un año de su compromiso matrimonial: repasamos la montaña rusa de su relación

MADRID, 22 Sep. (CHANCE) -

Tamara Falcó e Íñigo Onieva anunciaban hace un año su compromiso matrimonial. Muy felices, nada les hacía pensar que esa decisión tan importante en su vida se esfumaría en cuestión de dos días... pero que al final, como todo cuento de 'Disney', su amor se terminaría sellando pasados los meses.

Su relación comenzó el mismo año que la pandemia nos arrebataba la libertad. Discretos, los dos tortolitos se dejaban ver en pocas ocasiones, pero lo cierto es que lo suyo funcionó tan bien que, dos años más tarde, el 22 de septiembre de 2022 anunciaban a través de sus redes sociales que se casaban.

Un día más tarde, Íñigo se enfrentaba a la peor de las noticias: su infidelidad a la Marquesa de Griñón ese mismo verano. Una información que él mismo le negaba a su prometida y, horas más tarde, ante las cámaras cuando ambos acudían juntos a una boda de unos amigos.

Sin embargo, las excusas del empresario eran escasas y, 24 horas más tarde, Tamara abandonaba el piso que compartía con él para instalarse en la casa de Isabel Preysler y apoyarse en los suyos. La ruptura era un hecho y días más tarde llegaba la primera reaparición pública, donde comentó la famosa frase que ha quedado para la historia: "Le dije 'que sepas que me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, esto acaba".

En esas declaraciones, Tamara aseguraba que era imposible una segunda oportunidad... pero lo cierto es que, ahora que sabemos cómo ha terminado la historia, sí que era posible. Y tanto.

Tamara continuó su camino por separado e Íñigo desapareció del mapa, tanto, que fue durante esas semanas cuando conocimos a toda su familia: su hermano Jaime, su hermana Alejandra y su madre Carolina... ya que eran los únicos que daban la cara ante las cámaras.

Eso sí, llegó el día en el que Íñigo 'avisó' a los medios de comunicación para dar una especie de rueda de prensa en las afueras de unos de los restaurantes en los que trabajaba para pedir perdón públicamente a la que había sido su prometida y pedir respeto para todos los miembros de su familia.

Tras este hecho tan caballeroso, salió a la palestra mediática un nombre... Hugo Arévalo. El que fuera amigo de Íñigo, sería la nueva ilusión sentimental de Tamara, pero lo cierto es que ninguno de los dos confirmaron nada porque a finales de año ya sabíamos que los dos tortolitos se habían reconciliado.

Fue gracias al "espíritu de la Navidad" cuando Tamara se planteó "¿por qué no ir a misa juntos?". Y así fue, acudieron juntos a la misa del gallo y, a partir de entonces, "intercambiamos muchas cosas que a ambos nos habían hecho daño", pero no fue hasta el 31 de diciembre cuando a la Marquesa de Griñón se le encendió la bombilla.

"El 31 dije: ‘Yo quiero empezar el año bien’. Me pasé toda la tarde fatal y me puse a escribir una lista sobre las mil formas de amar. El 28 pasa lo de mi madre y Mario... Mi madre hace un comentario sobre mi tío Julio (Iglesias) acerca de lo que era estar enamorado y yo pensé: ‘Si ellos nunca se han dado una oportunidad y ahora tienen vida separadas’. Entonces me dio que pensar. Algo me hizo clic" contó Tamara en 'El Hormiguero'.

Esa misma noche, Íñigo acudió a casa de Isabel Preysler e "hicimos las paces y nos queríamos quitar de todo este ruido", por lo que decidieron irse al Polo Norte y hacer el viaje que les unió como nunca.

Desde esa famosa reconciliación la pareja se ha mantenido unida y enamorada. Tanto es así que la boda siguió adelante, dándose el 'Sí, quiero' el pasado 8 de julio por todo lo alto. Parece mentira que una pareja pueda vivir tantos acontecimientos en un año, pero sí, la relación entre Tamara e Íñigo es así. Puede con todo.