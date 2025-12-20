Terelu Campos se desvincula de la aparición de Carlo Costanzia en televisión: "Nunca elijo los contenidos"

MADRID, 20 Dic. (CHANCE) -

Terelu Campos se enfrentó este viernes a una noche complicada en su programa al entrevistar de nuevo a su consuegro, Carlo Costanzia padre, que acudía al espacio para anunciar que ha tomado medidas legales contra Mar Flores por lo que expone de él en sus memorias y las declaraciones que ha hecho en diversos medios de comunicación.

Durante la entrevista, la colaboradora de televisión dejó claro su postura respecto al libro de la modelo y aseguró, por primera vez públicamente, que no le ha gustado que Mar haya expuesto las dificultades con las que ha tenido que lidiar su hijo Carlo en la vida porque su nieto el día de mañana podría leer eso.

Sin embargo, horas antes de la entrevista la hermana de Carmen Borrego se mostraba molesta con la prensa cuando le preguntaban qué le parecía que su consuegro se vuelva a sentar en televisión para hablar de Mar y poner en el candelero -una vez más- a toda la familia.

"Yo en 40 años de profesión nunca he elegido los contenidos de los programas que he presentado", decía la colaboradora de televisión cuando le preguntaban por la aparición del italiano. Sin embargo, dejaba en el aire si ella le llamaría para entrevistarle si tuviera ese poder: "Quien sabe".