Terelu Campos, con mala cara y escoltada en el hospital tras su dura advertencia a Mar Flores

MADRID, 30 Sep. (CHANCE) -

Poco podía imaginar Terelu Campos que su posado familiar en su fiesta de cumpleaños con Alejandra Rubio, Carlo Costanzia y el padre de su yerno, Carlo Costanzia di Costigliole, iba a desatar un huracán mediático similar al de la publicación horas antes de las memorias de su consuegra, Mar Flores.

Y es que el gesto de la colaboradora de dar un lugar tan importante al italiano -uno de los grandes señalados en la autobiografía de la modelo, en la que relata los episodios de maltrato físico y psicológico que presuntamente sufrió a manos de su exmarido, al que define como machista, cruel y vengativo- ha sido interpretado por muchos como un posicionamiento claro de la hija de María Teresa Campos con su consuegro en su guerra contra Mar.

Molesta, la propia modelo reconocía que no le había gustado en abosluto la imagen de Terelu con Costanzia di Costigliole. Unas duras declaraciones a las que la hermana de Carmen Borrego ha respondido en '¡De Viernes!', pidiendo a su consuegra que no la meta en una batalla en la que no tiene absolutamente nada que ver: "Yo soy una persona muy respetuosa e intento hacer lo que me piden, pero no solo soy una persona respetuosa, si no que soy una persona muy respetable porque yo me he ganado durante el respeto en mi profesión (...) Esta no es mi guerra, yo no tengo absolutamente nada que ver con todo esto y mi hija tampoco. Yo no he publicado un libro ni me he sentado en un programa de televisión, yo solo he dado exclusivas hablando de mí. ¿Me piden silencio? Yo lo cumplo, pero que no se juegue con mi silencio" advertía dolida.

Este lunes, Terelu ha reaparecido ante las cámaras y lo ha hecho muy seria, con aspecto cansado y en el hospital en el que tanto ella como el resto del clan Campos tienen a sus médicos de confianza. Tras varias horas en el interior en las que ha asistido a una revisión, la presentadora abandonaba el lugar acompañada por un miembro de seguridad, un informe en la mano y con mala cara: "Me gustaría tener un poco de intimidad en un hospital, gracias" ha expresado cortante, sin aclarar si iba dirigido a Mar el mensaje de que no se juegue con su silencio, ni cómo se encuentra ante un enfrentamiento mediático con la modelo que en ningún momento ha buscado. El momento, ¡en el siguiente vídeo!