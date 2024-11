Teresa Álvarez, viuda de Sabino, sobre los audios del emérito: "Me produce mucha pena"

MADRID, 14 Nov. (CHANCE) -

Hace unos meses salieron a la luz unos audios comprometidos entre el Rey Juan Carlos I y Bárbara Rey en los que el monarca aseguraba que Sabino Fernández Campo filtraba información comprometida de él a la prensa. Un escándalo que revolucionó los medios de comunicación y por lo que hoy hemos podido preguntarle a la viuda del exjefe de la Casa de su Majestad el Rey.

Teresa Álvarez, viuda de Sabino, ha confesado este jueves en el Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid que "no he escuchado nada porque yo el 16 de septiembre de todos los años me voy a Roma, con lo cual he estado al margen".

Eso sí, ha asegurado que "algo me ha llegado, pero ese tema prefiero no tratarlo". Además, ha confesado que "me produce mucha pena" y que "paso de todas esas historias".

Por último, Teresa sí que ha querido aclarar es que "sigo siendo fiel a la monarquía, igual que era Sabino", pero que "en toda esta guerra no quiero entrar para nada porque lo único que me produce es pena".