Teresa Bueyes defiende a Ana Obregón tras relacionarla con Jeffrey Epstein: "Tenía 20 años"

Teresa Bueyes - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Dic. (CHANCE) -

Tras la polémica publicación del New York Times en el que se relacionaba a Ana García Obregón con Jeffrey Epsytein en el pasado, la actriz aseguraba en 'Y ahora Sonsoles' estar "nerviosa" porque "que te unan en nombre a un depravado de esa magnitud, es asqueroso".

La colaboradora de televisión desvelaba que comenzó su amistad con él en 1981 y que "él fue la persona más amable conmigo" durante su estancia en Estados Unidos y aunque reconoció que una noche "intentó" tener algo con ella "os puedo asegurar que, con 27 años, no iba a ser un pederasta; con las mujeres tenía un comportamiento impecable, con todo el mundo".

Este viernes, la abogada Teresa Bueyes acudía a la fiesta de Navidad del programa 'Y ahora Sonsoles' y al ser preguntada por ello explicaba que "cuando Ana conoció a Jeffrey Epstein, tenía 20 años" y que por aquel entonces "este señor no era un pederasta supuestamente y Ana no lo sabía".

Además, reconocía el "sexto sentido" que tuvo Ana porque a pesar de que él sí intentó tener algo con ella, la colaboradora de televisión "no quiso nada con él". Por último, también aclaraba que "gracias a los padres de Ana, este señor se enriqueció también".