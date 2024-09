Últimas imágenes de Julián Muñoz antes de su ingreso de urgencia tras sufrir un empeoramiento

MADRID, 16 Sep. (CHANCE) -

Preocupación máxima en torno a Julián Muñoz, que este domingo ha sido ingresado de urgencia en el HC Marbella Internacional Hospital tras sufrir un empeoramiento en su estado de salud. Ha sido el programa 'Fiesta' el que ha emitido las desgarradoras imágenes del ex de Isabel Pantoja llegando al centro médico en silla de ruedas, muy alicaído y arropado por su mujer Mayte Zaldívar, sus hijas y sus nietos, que una vez más han demostrado que son una piña en su apoyo incansable al exalcalde de Marbella.

Hace tan solo dos días que Julián concedía en '¡De Viernes!' la que ha asegurado que es la última entrevista de su vida y, muy emocionado y sin poder contener las lágrimas, confesaba su miedo a morir ahora que se encuentra en uno de los momentos "más felices" de su vida".

"No sé el tiempo que me queda. Tomo 20 pastillas al día, tengo dos o tres infartos, el ictus, próstata... Estoy jodido, pero en esencia estoy feliz, aunque parezca una incongruencia con las enfermedades y todas las cosas que tengo" ha expresado, reconociendo que mucha de la culpa de sus "ganas de vivir" la tienen Mayte y sus hijas, que no se han separado de su lado en los últimos tiempos. "Os aseguro que ese es el mejor fin de la vida que me podía imaginar" ha admitido.

Tras esta entrevista, en la que también afirmó que no fue feliz al lado de Isabel Pantoja, Julián reaparecía en la puerta del edificio en el que reside en Marbella con Mayte. A pesar del 'cáncer galopante' de pulmón que él mismo ha revelado que padece desde hace meses, el expolítico no ha dejado de fumar, y precisamente es lo último que le hemos visto haciendo antes de volver a ser ingresado.

Con una delgadez preocupante que se evidenciaba en sus brazos y en sus piernas -a la vista al llevar bermudas y camiseta de manga corta-, muy serio y si quitar el ojo a su teléfono móvil, el ex de la tonadillera fumaba un cigarro en su portal cuando, al ver a la prensa, ha regresado precipitadamente a su domicilio sin revelar cómo se encuentra ni relatar qué le había dicho su entorno de su entrevista en '¡De Viernes!'.

Y apenas 24 horas después Julián tenía que ser ingresado en el hospital tras sufrir un empeoramiento en su enfermedad. Ha sido la propia Mayte la que, en conversación con una de las tertulianas de 'Fiesta', ha reconocido que aunque siguen con "esperanza", cada ingreso "es más preocupante". Las últimas imágenes del exalcalde de Marbella antes de su ingreso de urgencia, ¡en el siguiente vídeo!