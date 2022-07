Vanesa Romero desvela cómo se encuentra José Luis Gil: "Ahí va, en su proceso y echándole mucho de menos"

MADRID, 14 Jul. (CHANCE) -

Mucha es la preocupación que existe actualmente sobre el estado de salud de José Luis Gil, compañero de 'La que se avecina' de Vanesa Romero y de muchos rostros conocidos de nuestro país. Hemos podido hablar con la actriz y lo cierto es que nos ha confesado que todos intentan molestar lo menos posible a la familia, le desean una pronta recuperación y nos aseguran que lo echan mucho de menos.

Vanesa Romero, encantada tras darle una segunda oportunidad a su pareja: "de momento sí, estoy muy contenta. Hemos hecho un buen equipo, trabajamos juntos" y es que no cabe duda de que la actriz está muy enamorada de Emilio Esteban: "lo amo con la fuerza de la vida". Tanto, que nos confiesa que nunca creyó en las segundas oportunidades y se alegra de haberlo puesto en duda: "no, las segundas oportunidades nunca he creído en ellas pero al final, pues mira".

La pareja ha conseguido volver a estar bien gracias al esfuerzo y cariño por que funcione: "creo que es una cuestión de que los dos sabemos lo que queremos. Al final, es intentar encajar. Cuando hay una buena base, la base es el amor. Cuando hay eso, hay que intentar, si quieres estar con esa persona, encajar las piezas. A partir de ahí, con amor y respeto, poco a poco se van consiguiendo. De momento estamos encontrando el equilibrio".

Eso sí, por el momento descarta casarse con él en un futuro cercano pero en caso de dar el paso, sería una gran boda: "totalmente, pero ya veremos. Un bodorrio por todo lo alto molaría, después de todo lo que hemos vivido. Sería rollo a pasarlo bien, compartirlo con la gente y dios dirá a ver qué pasa". Y también ser madre próximamente: "de momento eso piano piano".

Recuerda a José Luis Gil, quien todavía está recuperándose: "ahí va, en su proceso y bueno, echándole todos mucho de menos. Con ganas de verle al cien por cien". Todos sus compañeros le extrañan y esperan que pueda volver pronto a la televisión: "le echamos muchísimo de menos pero muchísimo de menos. Ojalá se ponga pronto bien".

Vanesa ha trabajado su punto débil y ya se considera buena cocinera de pescado: "Está claro que los nervios al final acaba uno aprendiendo porque soy de las que dicen 'no se me da bien, no puede ser, tengo que hacerlo'. Y mira, me hago una doradita y una lubina que ojo". Después de participar en el concurso, descansó varios meses y se propuso hacer la cena de nochevieja: "sí, es verdad que paré durante un tiempo porque necesitaba desconectar de toda la vorágine de lo que es el concurso. Terminé el año haciendo yo la cena de nochevieja" y añade: "me dieron el súper mega aprobado" "volaron las gambas, voló todo. Yo creo que triunfé".

La actriz agradece poder trabajar en televisión: "estoy encantada, es un orgullo, un regalo sentarte ahí. Estoy súper agradecida el conocer más profundamente a las personas" y nos confiesa que le gustaría entrevistar a Isabel Pantoja y le encantaría preguntarle cómo se encuentra: "le preguntaría qué tal está, yo creo que esta típica pregunta que nadie te la hace y que muchas veces necesitas que te la pregunten".

