Vanesa Romero nos habla de la segunda oportunidad que se ha dado con Emilio Esteban: "Es el amor de mi vida"

MADRID, 19 Mar. (CHANCE) -

Vanesa Romero se ha dejado ver en el Festival de Málaga y ha hablado con la prensa con la sinceridad que siempre nos tiene acostumbrados, sobre todo sobre su relación con Emilio Esteban y de esa segunda oportunidad que ambos se han dado: "al final nos dimos esta segunda oportunidad, supimos ajustarnos y a partir de ahí, la relación fluyese y se construyese como se está construyendo". Está tan convencida de que va a funcionar que cree firmemente que es el amor de su vida, si no, no estaría con él: "de momento, sí, claro. Yo siempre vivo el presente. Si no es el amor de mi vida, no estaría".

La actriz nos ha confesado cómo ha sido la experiencia de trabajar junto a su pareja, Emilio Esteban y ha agradecido públicamente haber podido compartir su sueño con él y asegura que ha sido su mayor apoyo: "he tenido la suerte de que él, como se dedica a la música, me ha acompañado en todo este viaje. Ha sido mi apoyo, mi mano derecha". El músico ha colaborado con ella para hacer la banda sonora de su primer cortometraje y Vanesa Romero asegura que han sabido entenderse a la perfección: "gratificante. Estoy muy contenta, ha sabido muy bien leerme, leer lo que yo quería, lo que tenía en mi cabeza lo ha sabido interpretar. Nos entendemos muy bien y hacemos muy buen equipo".

La intérprete nos ha querido hablar de la importancia de cuidar la salud mental sin que sea un tabú: "creo que es el momento de empezar a romper ciertas cosas, no pasa nada por tener que ir al psicólogo, no pasa nada por contar cosas porque son tu vida y forman parte de tu vida". Vanesa Romero confiesa que no era conocedora del momento en que Verónica Forqué salvó a Antonia San Juan: "no tenía ni idea. Cuando abrió su corazón, me quedé sorprendida. De alguna manera tu sabes, conociendo a Antonia, todo lo que ella ha tenido que pasar y sufrir en su vida".

Y, como no podía ser de otra manera, ha recordado la importancia de visibilizar las vivencias para que otras personas puedan sentirse identificadas: "sí, la verdad que son cosas que pasan en la vida. El hecho de contarlas, de alguna manera, mucha gente pueda sentirse identificada en algún momento o entender cosas de la vida de Antonia".

