Violeta Mangriñán descarta por ahora casarse con Fabio: "No tengo tantas ganas"

MADRID, 29 May. (CHANCE) -

Paula Echevarría y Violeta Mangriñán no han faltado este jueves, 29 de mayo, al evento del verano de Pantene, marca del que son embajadoras por lucir una melena envidiable. Allí, la exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado ante las cámaras de Europa Press y ha desvelado en qué momento se encuentra.

Feliz por la inminente mudanza a su nueva casa, Violeta ha confesado estar muy orgullosa de formar parte de la familia de Pantene porque "es como el típico sueño de cuando eres pequeña y se cumple, pues estoy así, viviendo mi sueño".

Además, ha desvelado que está "con ganas de mudarme a la casa nueva", por lo que pasará la mayor parte del verano en la capital aunque "me quiero ir unos días con mi chico a Formentera, que nos lo merecemos y luego con las niñas al pueblo para que puedan ver a mi madre y a mi familia".

Enamorada y disfrutando de la familia que ha formado con Fabio, Violeta ha aclarado que las indirectas que le lanza por redes sociales sobre una posible boda solo lo hace por un motivo: "Lo hago porque cuando tiro esas indirectas en redes los vídeos se me viralizan porque la gente comenta abajo", pero ha explicado que "no tengo tantas ganas de casarme ahora, el día de mañana no me importaría, pero no ha entrado nunca en mi lista de prioridades".

En ese aspecto, también ha comentado que "estoy bien con Fabio como estoy" porque "creo que no hay nada que una más que una familia, los hijos que el matrimonio" y "si algún día me caso va a ser por la fiesta, por el vestido y por verme de blanco", no por firmar un papel.