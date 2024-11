Yulen Pereira, como ex pareja de Anabel, explica cómo fueron sus encuentros con Isabel Pantoja

MADRID, 11 Nov. (CHANCE) -

Cuando Anabel Pantoja encara la recta final de su embarazo, su ex pareja Yulen Pereira deja claro que no existe ningún tipo de contacto entre ellos desde que decidieron poner punto y final a su relación. En esta ocasión Yulen Pereira no se perdió el estreno de la película 'Gladiator II' en el que reconoció que está muy feliz con su soltería aunque sí que tiene "cositas" por ahí como él mismo confirmó: "Bueno, siempre tengo cositas, pero ahora mismo estoy soltero. Estoy soltero, hay que conocer, pero solero, tranquilo. Poco a poco no tan precipitado".

Tras haber dejado de lado el revuelo mediático que un día protagonizó junto a Anabel Pantoja, el joven explicaba que vive ajeno a la vida de su ex pareja y a todo lo que en ella suceda: "No tengo ni idea ni tampoco lo quiero saber, si te soy sincero, prefiero no saberlo, últimamente ni hablo del tema, no suelo responder este tipo de preguntas, le deseo lo mejor y no quiero saberlo".

En medio de las polémicas que rodean a Isabel Pantoja el y el trato que tiene con las personas que le rodean, el esgrimista aseguraba que su trato con la tonadillera fue de lo más cercano y cordial en las pocas veces que coincidieron. "La vi un día, un señor súper amable, maja conmigo, súper cercana, la conocí un día, la verdad que súper cercana, es lo único que puedo decir. No sé cómo será su relación, ni su embarazo ni los problemas familiares, los desconozco completamente, si te digo algo, te mentiría" reconocía Yulen ante los micrófonos de Europa Press.

Al igual que su ex pareja, que está a punto de convertirse en mamá por primera vez, Yulen asegura que a él tambien le gustaría ser papá pronto: "Siempre me ha gustado ser papá y joven, me gustaría ser papá joven". Mucho más discreto se mostraba cuando le preguntaban sobre si el tema de la maternidad era un tema que trató con Anabel: "Ella es madre ahora, eso es lo importante, el pasado se queda ahí, ella va a ser madre, que sea feliz, le deseo lo mejor. El pasado, pasado es, vamos a mirar hacia el futuro".