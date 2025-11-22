Diana Navarro da el pistoletazo de salida a la Navidad inclusiva de intu Xanadú

MADRID, 22 Nov. (CHANCE) -

La cuenta atrás para la celebración de la Navidad ya ha comenzado y las ciudades se han engalanado para las fiestas. Y quien dice las ciudades, dice sus calles, barrios, y cómo no, sus centros comerciales. Para ejemplo el intu Xanadú ubicado a las afueras de la capital, famoso por tener la pista de esquí más famosa de los últimos tiempos, donde precisamente esta Navidad será de lo más inclusiva.

Todo gracias a la colaboración de intu Xanadú con la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), que tiene el objetivo de sensibilizar sobre la discapacidad auditiva y las necesidades y demandas de las personas con sordera y de sus familias. Por eso este año, los niños con discapacidad auditiva que visiten a Papá Noel hasta el próximo 24 de diciembre en sus instalaciones, podrán comunicarse con él y sus ayudantes en lengua de signos. Y la casa donde serán recibidos, dispondrá de todas las facilidades y el acondicionamiento óptimo para que puedan participar en las actividades en igualdad de condiciones.

Mucho se está hablando de los encargados de iluminar la Navidad en diferentes puntos de España, y quien se ha adelantado a todos ellos ha sido la cantante Diana Navarro. La andaluza ha sido la maestra de ceremonias en el evento celebrado por todo lo alto en intu Xanadú para iluminar la Navidad, con la música como protagonista.

Navarro ha dado la bienvenida a estas fechas mágicas con un breve recital que ha incluido tres canciones: 'Brillará', un villancico homenaje a su Málaga natal; 'Tengo una corazonada', una canción llena de emoción y sensibilidad y el tradicional 'Burrito sabanero', que cantó con Zapata Tenor. El encendido navideño continuó con la actuación de la intu Xanadú Quartet y los 'Cantajuego' con su espectáculo 'Las aventuras de Coco y Pepe'. Música y diversión para todas las edades y adaptado a todos los públicos.