El tren Jaén-Madrid, parado una hora y media en Calancha por falta de tensión en la catenaria

Archivo - Viajeros en la estación de tren de Jaén/Archivo - RENFE - Archivo

JAÉN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tren de media distancia Jaén-Madrid, que ha salido de la capital jiennense a las 6,12 horas, ha estado parado algo más de una hora y media a la altura de la estación de Calancha, en Vilches (Jaén), por falta de tensión en la catenaria.

Según se ha informado desde Adif, el origen de la avería se ha situado en la subestación de Calancha. También se ha visto afectado un tren de mercancías que ha quedado detenido en Vilches.

Desde Adif se ha movilizado una vagoneta desde Linares para solventar esta avería que se ha registrado a las 7,20 horas. A las 9,00 horas, según las mismas fuentes, se ha logrado recuperar la tensión y restablecer la circulación ferroviaria.