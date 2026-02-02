Bad Bunny une elegancia y música urbana con esmoquin de Alta Costura en los Grammy 2026

Bad Bunny on the red carpet of the 68th Annual Grammy Awards on Sunday February 1, 2026 at Crypto.Com Arena in Los Angeles, California. - JAVIER ROJAS/CONTACTOPHOTO

MADRID, 2 Feb. (CHANCE) -

Bad Bunny lo ha vuelto a hacer: su nombre ha resultado ser uno de los más aclamados en los Premios Grammy 2026 y no precisamente por recibir el galardón por Mejor Álbum de música urbana, que también, sino por las palabras que ha tenido en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de los Estados Unidos.

“No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos estadounidenses. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor”, afirmaba el artista al recoger el premio... aunque lo más llamativo fue el comienzo de su discurso: “ICE fuera”, con lo que recibió una gran ovación.

ESMOQUIN QUE MARCA LA DIFERENCIA: SE REAFIRMA COMO ICONO CULTURAL

Celebrando la noche más importante para la música, el artista tiró la casa por la ventana y volvió a demostrar que sabe posar ante las cámaras como nadie... ¿Su apuesta para la alfombra roja? Un esmoquin de Schiaparelli que no ha pasado desapercibido para nadie: aunque la primera impresión puede parecer sobrio y demasiado formal para él, los detalles marcan la diferencia... ¡Lo analizamos!

Se trata del primer esmoquin masculino creado por la casa de Alta Costura francesa para una alfombra roja de estas características. Un diseño inspirado en una pieza femenina que presentó la marca en la pasarela de Alta Costura Primavera-Verano 2023 en París. Una manera, la del puertoriqueño, de utilizar -una vez más- la moda para reivindicar que experimentar en el mundo de la moda no es algo que le preocupe, derribando los muros que existen en cuanto a géneros y fusionando la Alta Costura con la música urbana.

No solo es un traje: es una declaración de intenciones, un grito a través de su apuesta y, sobre todo, un esmoquin con el que se reafirma como icono cultural. Un estilismo bicolor que a priori nos puede parecer aburrido y sencillo, pero que juega con las proporciones del cuerpo. Americana entallada y pernera recta que hacía que todo tuviese un mismo equilibrio visual. Eso sí, lo más atrevido del traje lo encontramos en la parte trasera de la americana: unos cordones anudados en el centro que recorrían su espalda verticalmente. El look lo completó con joyas de Cartier, uniendo así lo clásico del esmoquin con lo contemporáneo.

El cantante de ‘NUEVAYoL’, que actuará en uno de los eventos más importantes de Estados Unidos: el show del medio tiempo en la Super Bowl, se posiciona ya como uno de los hombres más elegantes del momento. Con él, la firma Schiaparelli adquiere más relevancia aún al haber tenido su primera gran aparición en una alfombra roja de este nivelazo.