Claudia Salas y Clara Galle comparten misma línea estilística con dos prendas de inspiración rockera en 'El Hormiguero'

Claudia Salas y Clara Galle en 'El Hormiguero' - 'EL HORMIGUERO' / ANTENA TRES

MADRID, 12 Mar. (CHANCE) -

Paula Usero, Clara Galle y Claudia Salas se dejaron ver este miércoles en 'El Hormiguero' para promocionar la nueva serie que protagonizan, y que estrena este viernes 13 de marzo en Netflix, 'Esa noche'. Demostrando que los looks 'total black' son un acierto indiscutible, las tres jóvenes defendieron sus apuestas minimalistas en el plató de Pablo Motos, pero en concreto dos de ellas se rindieron ante la moda .......

Hablamos de Claudia y Clara, quienes derrocharon complicidad con estilismos modernos con materiales con carácter: especialmente el cuero, presente en sus chaquetas. Dos estéticas elegantes, pero con un toque urbano y contemporáneo.

Claudia Salas y Clara Galle le dan un toque rockero a 'El Hormiguero'

Por su parte, Claudia viste una prenda de lo más original: una chaqueta de cuero de corte estructurado -que recuerda a una gabardina corta- con una capa superpuesta -y seguramente desmontable- ajustada con cinturón en la parte abdominal. Debajo de ella, una pieza semitransparente, que añade textura y contraste al look. El conjunto lo reforzó con accesorios discretos como pendientes pequeños y anillos que mantienen la estética limpia.

El de Clara se trata de un estilo igualmente monocromático, pero algo más relajado y juvenil. Lleva un chaleco de cuero negro sin mangas con cremallera y cinturón integrado, que resalta la cintura y aporta una silueta definida. El look lo completó con unos pantalones negros de corte recto y tiro alto, creando un look equilibrado entre lo casual y lo sofisticado.

Dos estilismos minimalistas con el cuero como elemento protagonista

En conjunto, ambos estilismos comparten una misma línea estética: minimalismo, predominio del negro y el uso del cuero como elemento protagonista. Una coherencia visual que provoca que las dos figuras se vean armonizadas entre sí, como si formaran parte de un mismo concepto estilístico: donde la elegancia contemporánea se mezcla con una ligera inspiración rockera.

Cabe destacar que la elección de prendas estructuradas y minimalistas crea una imagen sofisticada, mientras que los detalles metálicos como cremalleras y cinturones -presentes en la chaqueta y en el chaleco- aportan un aire ligeramente rebelde y actual.