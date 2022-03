"Everybody is beautiful". El homenaje de Lefties a la belleza y a la diversidad en el Día de la Mujer

La marca lanza su nueva colección UNDERWEAR WOMAN SS 2022, coincidiendo con el Día de la Mujer, con una campaña que demuestra que todo el mundo es bello y nuestra edad, tono de piel, raza o forma es lo que nos hace únicas y tan especiales. Ámate y ama tu cuerpo.

MADRID, 4 Mar. (CHANCE) -

Se acerca el Día Internacional de la Mujer y qué mejor que celebrarlo reinvindicando la belleza de todas y cada una de nosotras y la importancia de cuidar nuestro cuerpo y, como nuestro hogar que es, cuidarlo, amarlo y respetarlo todos los días de nuestra vida.

Sí, suena a promesa nupcial, pero no deja de ser el compromiso que toda mujer debería adquirir consigo misma y que, coincidiendo con una fecha tan especial como el 8 de marzo, Lefties reivindica con su nueva colección 'Underwear Woman Collection Spring-Summer 2022'.

Bajo el lema "Everybody is beautiful", la marca del Grupo Inditex demuestra en su nueva campaña de ropa interior que la belleza no tiene edad, ni tono de piel, ni raza, ni forma, ni tamaño. Cada cuerpo es diferente y eso es lo que nos hace únicas y tan especiales.

A través de 14 fotografías realizadas por una reconocida artista y fotógrafa española, Lefties presenta su colección primavera verano 2022 de ropa interior con un cálido homenaje al universo del cuerpo femenino, abanderando la diversidad de raza, edad, origen, religión o gustos y los diferentes tipos de mujer que existen con un mensaje tan claro como contundente: "Todo el mundo es bello".

Es nuestro cuerpo lo que nos hace únicas y ese concepto es el que reivindica y ensalza la marca de moda con su nueva campaña, protagonizada por mujeres tan diferentes como bellas que posan orgullosas de su 'hogar' - independientemente de su color de piel, su forma o su edad - con la nueva colección underwear de Lefties, marcada por los colores neutros y los diseños minimalistas de las prendas.

LEFTIES UNDERWEAR WOMAN COLLECTION SPRING-SUMMER’22

Una colección que incluye una amplia, cuidada y variada gama de siluetas y patrones, donde toda mujer podrá encontrar una prenda que encaje con su estilo sin importar su silueta. Modelos de algodón, culottes y braguitas de distintas formas - tanga, clásica, culotte, hípster o brasileña -, sujetadores, tops, bodies, camisetas elásticas, set de dos piezas, leggins, pantis, medias, calcetines y zapatillas de casa.

Prendas cómodas que ofrecen la mejor sujeción y una total libertad de movimiento, funcionales de la mañana a la noche e ideales para cualquier tipo de ocasión.

Diseños actuales y clásicos al mejor precio con un tallaje que va de la xs a la Xl en la mayoría de sus modelos, entre los que podemos encontrar el conjunto de ropa interior perfecto para cada tipo de mujer. Una nueva colección que destaca por su calidad y su versatilidad, con una amplia gama de prendas que, gracias a su exclusiva combinación de tejidos de algodón y elastano, mejoran la sujeción y se adaptan al cuerpo a la perfección sea como sea tu silueta.

UN DISEÑO PARA CADA OCASIÓN

LEFTIES UNDERWEAR WOMAN COLLECTION SPRING-SUMMER’22 reivindica la belleza de cada mujer con modelos funcionales que no renuncian al diseño, mostrando que la última tendencia en moda puede ser accesible y al mejor precio. Sea como sea tu silueta, encontrarás el diseño ideal para ti. Conjuntos sin costuras, sujetadores, braguitas, tangas, shorts moldeadores y bodies con los que sentirse cómoda y atractiva a cualquier hora del día. En colores neutros como el blanco, el gris o el negro, y en otros más llamativos como el beige, rosa, verde, lila y azul que podrás combinar entre sí para crear tu propio conjunto.

Por ejemplo, si te gusta la ropa interior delicada para resaltar al máximo tu feminidad, te proponemos un bralette de encaje, disponible en una amplia gama de colores - que va del negro al morado, pasando por el rosa - que por solo 5.99 € es perfecto para esa ocasión especial que tanto llevabas esperando. Puedes combinarlo tanto con una braguita brasileña de encaje - 7,99 € el pack de tres en diferentes tonos - como con un tanga a juego - 5,99 € el pack de dos, también disponible en varios colores - consiguiendo diferentes opciones tan románticas como cálidas.

Sin embargo, si eres una mujer todoterreno que prefiere la ropa interior de aldogón sin costuras que te ofrezca una gran sujeción, Lefties ha pensado en ti con toda una gama en la que destacan los conjuntos formados por un sujetador tipo top de escote triagular y una braguita de corte tanga, por un precio de solo 7,99 €, y disponible en algunos de los colores tendencia esta temporada, como el verde mint o el rosa empolvado. ¡Ideales!

¿Tienes un evento especial y quieres lucir modelazo moldeando, estilizando y definiendo tu figura sin restringir el movimiento? Prueba el body moldeador compresivo (12,99 €), el short moldeador compresivo (9,99 €) o la faja compresiva (9,99 €), de corte tanga y cintura alta. Una completa gama para camuflar esos pequeños complejos y que está disponible tanto en negro como en crudo, convirtiéndose en tu segunda piel.

Para la práctica de deporte - o uno de esos días que sabes que no pararás de la mañana a la noche - ríndete a sus tops de microfibra, (nos rechifla el rosa nude) con tirantes anchos, escote cuadrado y con relleno extraíble (9,99 €) o a sus tops sin costuras con espiga (7,99 €), un diseño a la última que ofrece una máxima comodidad. Puedes combinarlos con una braguita culotte a juego (5,99 €), disponible en varios colores.

Además, puedes lograr infinitos conjuntos gracias a la amplia gama de colores y formas de las braguitas - clásicas, brasileñas, tangas o culottes - y de los sujetadores - de encaje, de aldogón, estilo bralette o top... - que puedes combinar y personalizar a tu gusto, consiguiendo una colección underwear espectacular, cómoda y elegante a un precio muy asequible.

Pero eso no es todo, ya que Lefties renueva constantemente todas sus colecciones aportando diseño, funcionalidad e innnovación en su amplia, cuidada y variada gama de productos, creados y diseñados para adaptarse a cualquier edad, silueta y estilo.

En tienda, en la web y en la app de la marca, disponible para Apple y Android, encontrarás tantísimas novedades y prendas perfectas para tu día a día... ¡Que no sabrás por dónde empezar! ¿A qué estás esperando? ¡Qué mejor que celebrar el Día de la Mujer regalándole algo especial a tu cuerpo de la nueva UNDERWEAR WOMAN COLLECTION SPRING-SUMMER’22!