Georgina Rodríguez, espectacular con un vestido de terciopelo negro en el desfile de Valentino

Georgina Rodríguez en el desfile de Valentino, en la Semana de la Moda de Roma.

MADRID, 13 Mar. (CHANCE) -

Georgina Rodríguez ha asistido al desfile de Valentino en el marco de la Semana de la Moda de Roma y, como no podía ser de otra manera, ha acaparado todos los objetivos de las cámaras por un look que, sencillamente, se podría calificar de majestuoso. Acostumbrados al potencial que derrocha cada vez que se deja ver ante las cámaras, la influencer deslumbró con un vestido de terciopelo sobrio pero elegantísimo con el que, una vez más, sacó partido a su impresionante figura.

El Palazzo Barberini se paralizó con su llegada. Georgina no se quiso perder esta gran fecha para la maison italiana, con la que mantiene una estrecha relación desde hace años, y lo hizo con una apuesta que no ha pasado desapercibida: sensualidad y elegancia a partes iguales.

Un vestido que se caracteriza por una silueta ajustada, de largo midi, hombros al descubierto y manga larga. Apostando todo al negro, la mujer de Cristiano Ronaldo completó el look con un bolso de Valentino y zapatos de tacón con el frontal transparente.

La pieza en sí potencia la silueta de la influencer al ser completamente ajustado en manga, abdomen y cintura. Además, la falda presenta un fruncido en la parte frontal que añade un toque sofisticado y sensual a su apuesta. En cuanto al escote, asimétrico, destaca con una flor y dos tiras en tejido tul que eleva y contrasta con el terciopelo del estilismo.

Georgina apuesta por un peinado desenfadado que contrasta con el vestido

En cuanto al 'beauty look', la empresaria apostó por un rostro natural, con tonos sutiles, ojos marcados por unas pestañas de infarto y unos labios con brillo. En cuanto el peinado, destacó por una trenza que recogía su poderosa melena, con dos mechones sueltos en la parte frontal que iluminaban su rostro.