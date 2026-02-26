Loles León desafía la madurez y saca su lado más gamberro con esta blazer en 'La Revuelta'

Loles León en 'La Revuelta' - 'LA REVUELTA'/TVE

MADRID, 26 Feb. (CHANCE) -

Vuelve como presentadora de televisión y qué mejor manera de anunciarlo que desde el plató de 'La Revuelta'. Loles León acudía este miércoles al programa de David Broncano con una sonrisa deslumbrante porque retoma su faceta como comunicadora 55 años después de su primer espacio en el medio: el próximo 8 de marzo estrena 'Zero Dramas' en La 2.

"Estoy mejor que nunca", decía la veterana actriz nada más comenzar su charla con Broncano. Y no hay duda de ello. "Mira que piernas, mira como estoy. 75 años y estoy muy bien", anunciaba orgullosa. No es para menos. Su espíritu juvenil y gamberro no se ha apagado con el paso del tiempo, al contrario... la actriz está más llena de vida que nunca y eso es algo que también reflejó con el estilismo que eligió para esta noche tan especial.

La blazer que luce Loles León en 'La Revuelta' desafía la edad y saca su lado más gamberro

Derrochando actitud rockera, Loles encuadró su look en una sola pieza: una blazer en color negro oversize, con hombros marcados y solapas clásicas con la que no solo remodeló su figura sino que desafió la madurez. Se trata de una pieza que defendió tipo 'mini dress' y que dejaba al descubierto sus espectaculares piernas.

Además, la chaqueta presentaba una decoración frontal en fucsia intenso con efecto dripping que aportaba un aire artístico, urbano, incluso grafitero, consiguiendo ese aire desenfadado y revolucionario que también demuestra ella cada vez que la escuchamos hablar.

En cuanto a la parte inferior, la intérprete lucía unos shorts con brillo, también en negro, con los que añadía dimensión al look y reforzaba el carácter escénico. Una prenda que estiliza la pierna y equilibra el volumen superior de la blazer.

Loles León vuelve a demostrar que la edad solo es un número con este lookazo rockero en 'La Revuelta'

Loles completó el look con botines negros de tacón ancho con detalle brillante a media altura que pasaron desapercibidos por el protagonismo de la chaqueta, pero que reforzaban el mensaje que quería dar: no hay edad para lucir este tipo de calzado y de prendas que hacen de una mujer todoterreno como ella una persona empoderada y con más vitalidad que nunca.

Sobre el 'beauty look' poco podemos decir. 'La chica Almodóvar' lució melena pelirroja intensa con flequillo recto y un maquillaje definido, pero no excesivo: labial en tono rojizo y ojos marcados con un ahumado oscuro que le aportaba profundidad en la mirada. Como complemetnos, unos pendientes joya colgantes que le daban ese toque de luminosidad al rostro.