Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y Paris Fashion Week: referentes internacionales de la industria de la moda este 2026

Archivo - Models BACKSTAGE and in the MAKEUP ROOM at the 82nd edition of Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, at IFEMA, September 18-21, 2025, in Madrid, Spain. - OSCAR MANUEL SANCHEZ/CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 17 Feb. (CHANCE) -

Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es que la moda ha sido históricamente uno de los lenguajes compartidos entre España y Francia. En ella encontramos un espacio de influencia, creatividad y diálogo cultural que trasciende fronteras, con dos fechas clave que marcan las temporadas: la Paris Fashion Week y la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Estas citas son dos actores esenciales del ecosistema de moda porque ejemplifican la excelencia, la innovación y la proyección global de la industria, y por ello serán reconocidas el próximo 16 de marzo por el Prix Diálogo 2026, que distingue cada año a una personalidad o institución de Francia, España o Europa.

Un reconocimiento a la excelencia y a su papel como referentes internacionales de la industria de la moda

Una distinción con la que se refuerza la misión de la Asociación Diálogo de fortalecer el proyecto europeo a través del vínculo hispanofrancés y que en esta edición pone en valor el papel de ambas pasarelas como motores creativos y plataformas de intercambio cultural y económico entre ambos países.

Será el próximo lunes 16 de marzo cuando tenga lugar la rueda de prensa con los portavoces de las entidades galardonadas a las 12:00 horas en la Residencia de Francia en presencia de S.E. Kareen Rispal, embajadora de Francia.

Un reconocimiento merecido a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y la Paris Fashion Week por su apuesta por la sostenibilidad, el diseño responsable, la diversidad y la inclusión

La apuesta de las dos pasarelas por la sostenibilidad, el diseño responsable, la diversidad y la inclusión, así como su papel activo en el impulso de un diálogo creativo europeo, han sido determinantes para que el jurado del Prix Diálogo -presidido por Carmen Posadas- les conceda este reconocimiento.

La Paris Fashion Week es una de las grandes fuerzas creativas de la moda global y tiene cuatro ediciones al año: dos para la moda masculina y dos para la femenina. Además, también tiene la particularidad de la semana de la Haute Couture. En su caso, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, este reconocimiento llega con la puesta en marcha de una nueva estrategia global basada en la industria, internacionalización y artesanía, y coincide además con la celebración de sus 40 años de historia. Cuatro décadas dedicadas a visibilizar el talento español, apoyar a diseñadores emergentes y reforzar la proyección internacional del 'made in Spain'.

Así será la ceremonia de entrega del Prix Diálogo 2026

La ceremonia tendrá lugar en Madrid ese mismo lunes 16 de marzo a las 20:00 horas con una cena en el Hotel InterContinental y contará con la modelo, empresaria y presentadora de televisión, Nieves Álvarez, encargada de hacer la entrega del galardón. Quién mejor que ella, todo un referente de la moda española e icono internacional con más de 30 años de trayectoria.

Con este reconocimiento, Paris Fashion Week y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se suman a una lista de premiados que refleja la diversidad y riqueza del diálogo hispanofrancés. Ágatha Ruiz de la Prada y Jean-Paul Gaultier, el Museo del Prado y Musée du Louvre o Isabel Coixet y Marina Foïs son algunos de los premiados que reafirman el papel del Prix como puente entre la cultura, creatividad e industria en Europa.