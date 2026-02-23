Rege-Jean Page transforma el esmoquin clásico en los BAFTA con un complemento inusual que aporta un toque moderno

Rege-Jean Page attends the 2026 EE BAFTA Film Awards held at The Royal Festival Hall. - LOUNIS TIAR/CONTACTOPHOTO

MADRID, 23 Feb. (CHANCE) -

Es difícil aportar un toque juvenil a un look tan sobrio, pero Rege-Jean Page ha conseguido elevar el estilismo elegido para la alfombra roja de los BAFTA con un complemento inusual que transforma todo el conjunto. El actor desaparecido de los 'Bridgerton' acaparó el objetivo mediático y no precisamente por envalentonarse con un atuendo llamativo, sino por su sobriedad.

Demostrando que estos premios son algo más que una celebración de la industria cinematográfica, el intérprete quiso apostar todo al negro con un esmoquin en negro incompleto con el que, sencillamente, triunfó. Y no solamente porque se decantó por esta tonalidad en todas sus piezas, sino porque quiso darle un toque súper juvenil al conjunto con un accesorio que no suele ser muy usual.

El esmoquin estaba compuesto por americana, pantalón ceñido con caída, camisa y fajín. Este último elemento se usa cada vez más porque alarga la figura corporal, consiguiendo una silueta mucho más estilizada porque define la cintura. Curioso que un accesorio que sirve para diferenciar la parte superior de la inferior sea precisamente lo que aporte longitud visual.

Rege-Jean Page luce camisa con tapeta oculta y pasador original

A pesar de que la camisa pasa desapercibida, también es interesante porque presenta tapeta oculta, la típica que se luce con esmoquin, pero lo más llamativo del estilismo del actor es que no optó por una pajarita, complemento correcto protocolariamente hablando con esta pieza: quiso darle un toque sofisticado a su look con un pasador de camisa. Y no con uno cualquiera.

Se trata de una libélula que quedaba perfectamente situado en el centro del cuello de la camisa y que reflejaba, como el propio animal, transformación, evolución y adaptación personal... probablemente la etapa en la que se encuentra el actor en este momento de su vida. Toda una declaración de intenciones que ha llevado a cabo con este pequeño y sutil complemento que hace que su look cobre sentido.

Rege-Jean Page transforma un esmoquin con un paso sencillo y seguro

Al final, apostar todo al negro es una elección segura, pero muy sobria, sobre todo para rostros conocidos tan jóvenes que, además de derrochar elegancia, también quieren lucir estilismos frescos que vayan acorde a su edad. Este es el mejor ejemplo de que se puede transformar un esmoquin -sin hacer un estropicio- con el sencillo paso de sustituir la pajarita por un complemento como es el pasador de camisa. Eso sí, hay que asegurarse antes de que sea adecuado y funcione en la misma línea estética que el resto.