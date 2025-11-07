Rosalía deslumbra en Los 40 Music Awards con un look rompedor

La cantante Rosalía durante el photocall previo a la entrega de Los40 Music Awards Santander 2025, en el Roig Arena, a 7 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - JORGE GIL / EUROPA PRESS

MADRID, 7 Nov. (CHANCE) -

Rosalía ha reaparecido ante los medios de comunicación este viernes 7 de noviembre en Los 40 Music Awards Santander 2025 en el Roig Arena de Valencia después del lanzamiento de su nuevo álbum. La artista va a interpretar en directo sus nuevos temas con un espectáculo exclusivo, pero antes ha atendido a la prensa.

La cantante ha asegurado estar "muy contenta de estar aquí, de venir a cantar y con mucha ilusión" y también ha desvelado que "es un honor estrenarlo aquí". En cuanto a la acogida que ha tenido su último trabajo, Rosalía ha comentado que "me ha sorprendido mucho que la gente lo haya recibido con tantas ganas".

Como no podía ser de otra manera, Rosalía ha elegido un estilismo rompedor: vestida de negro con un conjunto de Balenciaga compuesto por un crop top de plumas y una falda de tiro bajo y voluminosa... Eso sí, lo que más ha destacado de su look han sido sus maxigafas de sol cargadas de brillantes.

El nuevo álbum dedespués de tres años de silencio, 'Lux', ha desatado la locura, y sus 18 canciones encabezan las listas de reproducciones a nivel global, convirtiéndose en un fenómeno sin precedentes al que se ha rendido incluso Madonna, que ha confesado en redes sociales que no puede dejar de escuchar el disco y que la española es una auténtica "visionaria".