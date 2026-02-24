Simone Ashley consigue el efecto 'pierna infinita' con una gabardina rompedora en el desfile de Burberry

Celebrities arrive at the Burberry Fashion Show at 1 Old Billingsgate Walk during London Fashion Week. - COVER IMAGES/CONTACTOPHOTO

MADRID, 24 Feb. (CHANCE) -

El pasado lunes 23 de febrero comenzaba por todo lo alto una de las semanas más importantes en Londres para la industria de la moda: su Fashion Week. Como no podía ser de otra manera, multitud de rostros conocidos demostraron que las tendencias son una inspiración para sus looks y eclipsaron los focos con sus mejores estilismos. En concreto, Simone Ashley demostró que una sola pieza de vestir puede ser más que suficiente.

La actriz de los 'Bridgerton' acudió al desfile de Burberry con una gabardina de la marca británica con detalles sofisticados que la hacían única. Como si de una joya se tratase, esta pieza llamaba la atención por su tonalidad marrón chocolate, uno de los colores de esta temporada, pero también por su corte y estructura.

Simone Ashley deslumbra con una gabardina de Burberry a modo vestido

A la joven no le hizo falta nada más. El trench coat fue suficiente para lucir una imagen rompedora, ya que lo defendió a modo vestido y consiguió lo que seguramente buscaba: un efecto pierna infinita. Una técnica de estilismo que se consigue con este tipo de prendas o con pantalones de tiro alto y un calzado que consiga estilizar. En este caso, unos salones en color negro, a juego con un clutch.

La gabardina, en color marrón chocolate, presentaba flecos en las mangas y también un cinturón por encima de la cintura que ceñía la parte abdominal y dejaba pao a la parte inferior de la prenda como si de una falda se tratase.

Simone Ashley redefine su look con una gabardina de color marrón chocolate

El trench coat es un clásico atemporal, que nunca falla y que en este caso se ha convertido en el mejor aliado para la actriz. Lejos de rendirse ante la funcionalidad de la prenda, a modo chaqueta, Simone quiso darle su toque personal al look y la convirtió en vestido. Un atrevimiento por su parte que, ante nuestros ojos, ha sido todo un acierto, ya que puede ser de inspiración para muchas de nosotras.

En cuanto beauty look, la actriz quiso apostar por algo sencillo. Por un lado, un maquillaje limpio con profundidad en la mirada con un ahumado oscuro y cejas gruesas y pobladas; y, por otro, una melena suelta y ligeramente ondulada.