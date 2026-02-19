Tony Grox eleva su total black con blazer comfort en 'La Revuelta': la más funcional esta temporada

Tony Grox en 'La Revuelta' - 'LA REVUELTA'/TVE
MADRID, 19 Feb. (CHANCE) -
Hace tan solo unos días que se proclamaron ganadores de la quinta edición del Benidorm Fest y todavía están asimilando esa victoria. En mitad de esta alegría, Tony Grox y Lucycalys se han pasado por 'La Revuelta' para hablar de cómo están saboreando este dulce momento profesional. "Está siendo todo súper rápido, estamos súper agradecidos con el Benidorm Fest, al final es una oportunidad para nosotros", aseguraban ante David Broncano.
Felices por esta nueva etapa que han comenzado y sin bajar la guardia, los artistas tuvieron poco tiempo para mostrar su lado más personal porque la entrevista previa con Juan Dávila se alargó hasta casi las 23:00 horas de la noche y, después de comentar que todavía no han recibido el premio, interpretaron 'T Amaré'. Una charla breve que no pasó desapercibida por sus seguidores, quienes mostraron su malestar por redes sociales.
Tony Grox eleva su total black con una blazer funcional y perfecta para tener de fondo de armario
Derrochando estilo y apostando todo al negro, Tony Grox volvió a demostrar su estilo sobrio y atemporal con un lookazo equilibrado que sigue a la perfección la línea estilística que ha llevado durante todas estas semanas. Lejos de querer mandar un mensaje a través de su vestuario, el dj se reafirma en que lo más importante en sus apariciones públicas son sus actuaciones.
El estilismo fue sencillo pero elegante. Un total black que acaba con cualquier quebradero de cabeza y con el que puedes presentarte en cualquier sitio. Para el programa de Broncano es perfecto. El dj optó por pantalón amplio, camiseta y cazadora de paño, esta última era la que aportaba el toque sofisticado al conjunto.
La blazer que luce Tony Grox: versátil, de corte oversize y con cuello camisero
Cuando apostamos todo a un color es difícil conseguir esa sobriedad y, sobre todo, hacer que destaque una de las prendas que forman el look. Sin embargo, el ganador del Benidorm Fest quiso que la cazadora tuviese mayor relevancia que el resto de prendas: es versátil, de corte oversize y con cuello camisero... Ideal, ¿verdad?
Sí, sabemos que has pensado que es la típica cazadora que no puede faltar en tu armario. Y, sí. Estás en lo cierto. No solo por su estructura, esta prenda es ideal y nos va a dar mucho juego porque de todos es sabido que las piezas en negro son las más fáciles de combinar.
No sin sus gafas con lentes amarillas
En cuanto a los complementos, Grox fue fiel a su estilo y simplemente lució sus ya características gafas de lentes amarillas, que no cumplen solo una función estética, también se han convertido ya en un sello visual. Un accesorio que aportan al estilismo un toque vanguardista que rompe con lo convencional.
Además, su mullet también es una de las tendencias actuales en cortes de pelo masculinos. Se lo hemos visto a Jacob Elordi y parece que muchos rostros conocidos están apostando por él y... no nos extraña. Remarca las facciones del rostro y nos hace viajar a los años 80, pero con un toque mucho más moderno.
Un mullet ochentero con estilo propio: efecto mojado y raya al medio
En su caso, el mullet que luce no es al que estamos acostumbrados. Normalmente este peinado se presenta con el pelo desenfadado y con movimiento, pero en su caso no. El del dj está más corregido debido a su raya al medio y ese efecto mojado que consigue con gel de fijación. Un peinado ideal para personas como él con el rostro ovalado o rectangular.