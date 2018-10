Manolo Escobar recibe el premio "Familia"

Actualizado 28/02/2007 13:05:26 CET

"PARA MÍ LA FAMILIA SIEMPRE HA SIDO LO MÁS IMPORTANTE, SÓLO POR ELLA DEJARÍA EL TRABAJO", AFIRMA EL CANTANTE

Manolo viajó para recibir el premio a Barcelona, la tierra donde emigró cuando tenía sólo quince años y en El Ejido sus padres no podían alimentar a los diez hijos, de los que él ocupa el quinto lugar.

El pasado mes de enero celebró 46 años sobre los escenarios. Casi medio siglo dedicado al cine y a la canción pero, eso sí, sin olvidar a su familia. Casado con la alemana Ana Marx y padre de una joven, Vanesa, que trabaja como periodista en el canal Cuatro, Manolo tiene a sus espaldas una vida repleta de dulces momentos. Junto a sus dos mujeres ha logrado llevar una vida plácida y satisfactoria de la que ahora recibe un merecido homenaje.

A sus setenta y cinco años, el veterano artista ha sido elegido recientemente ganador de la Ola de Oro del XI Premio Cinematográfico Familia , un galardón que recibió el pasado 27 de febrero de manos de Daniel Arasa, presidente del certamen. Feliz y orgulloso, posó con el galardón que reconoce su larga trayectoria profesional y su calidad humana, así como su gran sentido ético y su dedicación a los demás.

Manolo, ¿qué le parece el actual cine español?

Creo que el cine español no puede estar mejor de lo que está. Ahora se hace mejor cine que cuando yo lo hacía. El cine de Manolo Escobar tampoco pretendía ganar ningún premio, sino divertir a la gente.

Pero sus películas siempre fueron muy taquilleras

Sí, entre las 15 películas más taquilleras se encuentran tres mías. También he tenido 40 discos de oro y ninguna de mis canciones ha aparecido en las listas de éxitos salvo una, la peor, ¡Que viva España! . Siempre he presumido que ha sido la canción que más discos ha vendido (seis millones), pero luego llegó la Macarena y me quitó el puesto porque vendió más discos que yo.

¿Con qué director le hubiera gustado trabajar?

Me hubiera gustado que me dirigiera José Luís Garci.

¿Disfrutaba rodando?

Me gusta el teatro. Yo hice cine porque cantaba; si no, no lo hubiera hecho. Me divertía muchísimo. En el cine te pagan por esperar. Y allí conocí a gente muy interesante que ha repercutido mucho en mi vida y a la que tengo muy presente, como Concha Velasco. Las películas de Manolo Escobar eran todas iguales: un chico bueno que lucha con la protagonista y acaban casándose, que es lo que la gente quiere. Eran películas hechas para Manolo Escobar y para su público. A mí me parece que soy un actor mediocre y un cantante regular, pero a la gente le gusto

¿Cuáles son sus planes de futuro?

Ninguno. Ya he escrito una carta a Pedro Almodóvar, para ver si me convierte en chico Almodóvar (ja, ja). El cine que yo hacía ya no tienen razón de ser. Era un cine para el territorio nacional y costaba mucho dinero.

¿Y en la música?

En la música sí. Ahora estoy protagonizando un musical que es totalmente diferente a lo que he hecho toda la vida y posiblemente salga un disco en Navidad. No puedo adelantar nada, pero sí te diré que me ha llamado El Koala y me ha propuesto que hagamos una versión de Mi carro . Y le he dicho que sí, porque es un tío que me cae fenómeno y quiero ver qué hace con la canción

¿Qué es más difícil, hacer cine o música?

Para mí el cine no ha sido difícil, porque se me ofreció hacer cine comercial cantando. Ha sido una cosa muy importante en mi vida pero que yo no busqué. Sí he buscado los discos y el teatro. Cuando grabé mi primer disco, me llevé una impresión tremenda al oírme, no conocía mi voz. Y cuando gané mi primer disco de oro, fue una alegría tremenda. También recuerdo el día que debuté en un escenario, el 14 de enero de 1961, en el Teatro Duque de Rivas, en Córdoba, con un cartel que decía Canta Manolo Escobar y en el que la cabecera de la lista era yo.

¿Cómo recuerda el cine de pueblo que tenía su padre?

Yo era muy joven. Acababa de terminar la guerra y en mi pueblo no había cine. Mi padre puso un cine mudo y cuando se terminaba un rollo, mis hermano y yo tocábamos y cantábamos para que la gente se divirtiera. Entonces la gente iba porque era una novedad. ¡En todo el pueblo no había un lavabo y nosotros en el cine teníamos uno! Ahora la gente del pueblo es igual de bestia pero tienen un Mercedes Es curioso que el pueblo se ha hecho rico cuando nos hemos ido

¿Qué le parece recibir este premio?

Lo que me gusta es que se premie la labor humana que yo pueda haber hecho en el cine, en la canción y en todo. Siempre he creído que lo más importante del mundo es la familia. Si alguna vez dejara el trabajo, que es difícil, sería simplemente por la familia. Me alegra que se premie mi labor familiar.

¿Cree que la familia es una de las mejores cosas que ha logrado en esta vida?

La mía sí. Todo el mundo habla de mi mujer, de mi madre y de mi hija. Pero esos son mis tres amores femeninos. Nosotros somos 10 hermanos, así que imagina la cantidad de gente que podíamos llegar a ser. Y mi padre era una persona extraordinaria, pero murió cuando nosotros empezábamos y no vivió mucho nuestra carrera. Nuestra familia ha sido muy extensa y muy familiar.

¿Siente usted que tanta dedicación al cine y a la música le ha robado tiempo para estar con los suyos?

Una de las tristezas que siento es no haber visto crecer a mi hija. Entonces era cuando yo más trabajaba y cuando llegaba a casa, tarde, la niña dormía y no la podía acariciar ni darle un beso porque se despertaba. La que ha disfrutado la juventud de mi hija es mi mujer. ¡Ahora, estando más lejos, la disfruto más! Pero no me quejo, porque tenía trabajo y tenía que hacerlo.

¿A usted le hubiera gustado que su hija Vanesa siguiera sus pasos?

No, está en el mundo de la televisión y está muy contenta. Está en Cuatro con Concha García Campoy, de reportera y la veo de vez en cuando salir en pantalla y eso me alegra mucho. Es lo que ella quería, quería ser periodista y estar en el mundo de la televisión.

¿Tiene ganas de que lo haga abuelo?

¡Pues no! Porque me gusta ver a mi hija soltera, en su casa, que cuando viajo a Madrid vivo en su casa. Puede ser madre soltera, pero ya es un compromiso, es otra cosa No, a mí no me apetece especialmente ser abuelo.

La familia debe haber jugado un papel fundamental en su carrera, sobre todo su mujer, que ha estado siempre ahí, en un segundo plano detrás del artista

Mi mujer ha estado conmigo siempre. Cuando nos casamos, en el 59 (¡48 años aguantando a la alemana, vaya tela!) yo cantaba pero no era Manolo Escobar. Yo debuté como figura en enero del 61. Anita siempre estuvo conmigo, estaba en el camerino, y cuando la gente venía a pedir autógrafos o a darme besos, ella estaba allí, lo vivía, y nunca me ha dado unos síntomas de celos. Y eso ha mantenido el matrimonio muy unido.