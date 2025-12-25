Cómo gestionar el estrés navideño en familia: consejos de autocuidado, límites y bienestar emocional

Archivo - Estrés en Navidad - ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Dic. (CHANCE) -

Las fiestas navideñas suelen asociarse con alegría y reencuentros, pero también pueden generar estrés y agotamiento emocional. Las reuniones familiares, las compras de última hora y las expectativas pueden convertirse en fuentes de tensión. Expertos en psicología familiar recomiendan enfocarse en el autocuidado y la gestión de límites para disfrutar de unas fiestas más equilibradas.

El primer paso es reconocer las propias emociones. No todas las personas viven la Navidad con el mismo entusiasmo, y permitirse sentir tristeza, cansancio o frustración ayuda a liberar presión. Practicar actividades de bienestar, como descansar lo suficiente o dedicar tiempo a uno mismo, resulta esencial.

Establecer límites claros también contribuye al equilibrio. Es válido rechazar compromisos excesivos o conversaciones incómodas, priorizando la tranquilidad sobre la obligación. Crear rutinas simples, como dar un paseo o realizar respiraciones conscientes antes de una comida familiar, puede marcar la diferencia.

Por último, los expertos subrayan la importancia de disfrutar lo esencial: conectar desde la empatía, compartir sin expectativas y cultivar pequeños momentos de calma. Así, la Navidad deja de ser una fuente de estrés para convertirse en una oportunidad de bienestar emocional y convivencia saludable.