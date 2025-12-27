Rosa Benito y Rosario Mohedano aclaran que Amador ha querido pasar solo Nochebuena y Navidad: "Es su decisión"

MADRID, 27 Dic. (CHANCE) -
Después de pasar la Nochebuena y el día de Navidad alejado de su familia en Chipiona, mucho se ha hablado de Amador Mohedano y de sus hijos. Rosario Mohedano ya confesó hace unos días públicamente que le encantaría que su padre viniese a Madrid a pasar estas fechas, pero dejaba claro que era una decisión de él que respetaba al máximo.
Este sábado, Rosa Benito y su hija Rosario se han dejado ver en el partido benéfico que ha organizado Richy Castellanos de artistas y famosos a favor de la Fundación Theodora y allí han aclarado que ellas han hecho todo lo posible para que Amador no pasara esas fechas tan señaladas solo.
"Ahí voy a hablar yo, me da pena que utilicen algo que la persona lo quiere vivir así. Mi hija le ha ofrecido su casa veinte mil veces, ‘papá voy a por ti, te pago el billete del tren’, mi hijo Fernando también y él no quiere salir de Chipiona, tiene a su hermana, que su hermana le dice ‘vente a Sevilla, vamos a recogerte’, él no está solo, él está solo porque quiere estar solo y es respetable", decía Rosa al preguntarle por Amador.
Además, confesaba que al cumpleaños de José Ortega Cano no fue porque no quiso, igual que a las comuniones de sus nietos hace unos meses: "Y te digo una cosa, él no ha querido venir tampoco, ni a la comunión de mis nietos ni bautizo porque no le dio la gana, es respetable, sí, él es feliz así, sí, pero la vida sigue y lo importante es ser feliz como nos dé la gana".
Por su parte, Rosario explicaba que no es cierto que su padre no quiera estar en el mismo sitio que su madre porque "eso ya lo hemos pasado, yo he hecho fiestas en mi casa y mi madre ha estado con mi padre conviviendo en el mismo sitio".
La cantante se mostraba molesta ante las informaciones de que han ‘abandonado’ a su padre y volvía a recalcar que "nosotros no podemos ir a Chipiona como quisiéramos porque no tiene ni un sofá para sentarnos" y que él puede venir a su casa "siempre que quiera, no hace falta que sea Navidad, pero no me gustaría que nos pusieran como si no quisiéramos a nuestro padre".