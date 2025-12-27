Olga Moreno despeja todas las dudas sobre su relación Agustín Etienne

Olga Moreno - TELECINCO.ES

MADRID, 27 Dic. (CHANCE) -

Después de sus lágrimas en 'El tiempo justo' y asegurar que no tenía un buen día, Olga Moreno ha ofrecido una entrevista para '¡De viernes!' en la que ha hablado de que el motivo que le llevó a estar así hace unos días fue una discusión con Agustín Etienne.

"El martes pasado no fue uno de mis mejores días, no hay una relación directa entre mi estado de ánimo y mi relación de pareja. Son fechas muy señaladas, echo de menos a mi madre y me derrumbé", comenzaba diciendo Moreno. "Sí que es verdad que ese día discutí con Agustín", terminaba reconociendo.

Al parecer, el motivo de esas discusiones son por "diferencias que tenemos, él quiere unas cosas y yo quiero otras, pero no es nada que no se pueda resolver", reconocía ante las cámaras.

"La verdad que muy bien, tenemos días mejores, días peores, como cualquier pareja, pero estamos bien. A día de hoy estamos, gracias a Dios", confesaba. Además, Olga explicaba que siguen llevando su relación a distancia: "Seguimos viviendo juntos, una semana sí, otra no".

Por último, a pesar de los rumores que ha habido a lo largo de todo este tiempo sobre posibles infidelidades por parte de Agustín, Olga aseguraba que "de los tres años que llevo con él, no me ha sido infiel. Yo pongo la mano en el fuego, estoy segura, segurísima de que no me ha sido infiel. Ni yo a él".