El Bribón, con el Rey Juan Carlos como patrón, se coloca en puestos de podio en el Mundial de 6 Metros en Nueva York

El rey Juan Carlos navegando en El Bribón, a 24 de septiembre de 2025, en Nueva York (España).- MARÍA MUINA

MADRID, 24 Sep. (CHANCE) -

El equipo español Bribón, con grímpola del Real Club Náutico de Sanxenxo y con el Rey Juan Carlos como patrón, se mantiene en la lucha por el podio en el Mundial de 6 Metros que se celebra en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club, en la bahía de Oyster Bay (Nueva York).

La segunda jornada del campeonato estuvo marcada por condiciones muy inestables de viento, con cambios constantes de dirección e intensidad que únicamente permitieron disputar una prueba.

El triunfo fue para el Jill del italiano Alessandro Maria Rinaldi, que cruzó la línea de llegada con 16 segundos de ventaja sobre el FUN del francés Louis Heckley. Muy cerca, el Bribón completó el recorrido tras 1 hora 13 minutos y 54 segundos de regata, finalizando tercero a tan solo 12 segundos del barco francés.

Con este resultado, el equipo español confirma su buen rendimiento y se mantiene en posiciones de podio en la clasificación general.

La competición continuará esta noche (madrugada en España) con la tercera jornada, en la que se prevé un viento de baja intensidad. De cumplirse las previsiones, el comité de regatas intentará completar las dos pruebas programadas.