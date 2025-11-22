Don Juan Carlos abandona el almuerzo familiar a las cinco de la tarde

MADRID, 22 Nov. (CHANCE) -

Don Juan Carlos ha abandonado el Palacio de El Pardo sólo cuatro horas después de su llegada a la reunión familiar en la que se ha celebrado el 50 aniversario de la Monarquía. Una 'excusa' que ha servido para que el rey emérito haya podido viajar a España y reunirse, en privado, con la Familia Real y una amplia lista de Borbones y allegados. Entre estos se encontraba la parte de la familia real griega, la familia real búlgara y otros parientes cercanos que han querido acompañarles en este día tan señalado.

Haciendo un guiño a una de sus aficiones como es la tauromaquia, don Juan Carlos abandonaba el Palacio a las cinco de la tarde, dando por finiquitada su visita a España y más en concreto a la capital. Han pasado tres años desde que participó en una reunión de este calibre y fue precisamente por la mayoría de la princesa de Asturias, y quien en su día será reina de España.

Han sido más de 60 los invitados reunidos en el palacio, entre ellos su núcleo duro y quien en su día mostró su cariño cuando anunció su marcha de España, sus sobrinas María Zurita y Simoneta Gómez-Acebo. No podían faltar, igual que no han faltado en varias de las ocasiones en las que don Juan Carlos ha viajado a Sanxenxo para participar en las regatas. Sus sobrinas le consideran su tío favorito, independientemente de la figura histórica que representa, y hoy han estado con ambas personalidades en un almuerzo familiar, pero sobre todo, privado.

Tras las despedidas y una vez que el emérito ha puesto rumbo al aeropuerto, el resto de los invitados han comenzado a salir de las instalaciones. Los hermanos Zurita juntos; Froilán; Piru Urquijo; Pablo y Nicolás de Grecia; Luis Alfonso de Borbón solo, conduciendo su propio coche, así como Irene Urdangarin en uno de los numerosos vehículos que ha salido de las instalaciones, han sido algunos de los familiares a los que se ha visto salir poco antes de las cinco y media.