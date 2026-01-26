La infanta Elena, al margen de las declaraciones de Iñaki Urdangarín sobre la Familia Real en sus memorias

Archivo - La Infanta Elena en una imagen de archivo 13/11/2025 - EUROPA PRESS - Archivo

Aunque no será hasta el próximo 12 de febrero cuando se publiquen las memorias de Iñaki Urdangarín, 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes', el exmarido de la infanta Cristina ya ha dejado unas reveladoras pinceladas sobre qué contará en su libro sobre la hermana del Rey Felipe VI, su relación actual con la Familia Real, o la importancia que Ainhoa Armentia tiene en esta nueva etapa de su vida marcada por la serenidad y la felicidad en la que la madre de sus cuatro hijos -Juan, Pablo, Miguel e Irene- sigue teniendo un papel clave.

Además de la entrevista íntima que ha concedido este domingo en el diario 'El País' -en la que revela que aunque su relación es nula con el actual Monarca, sí sigue teniendo contacto tanto con el Rey Juan Carlos y la Reina Sofía a pesar de que se sintió "abandonado" por su familia política cuando fue condenado por el Caso Noós-, la revista ¡Hola! ha publicado un adelanto de sus memorias con varios extractos que están dando mucho que hablar.

Sobre sus hijos, con los que mantiene una excelente relación y de los que se confiesa orgulloso, sorprende que haya hecho público que su benjamina, Irene, padece "dislexia", un trastorno que hasta ahora no se sabía y que, como reconoce, le ha traído "dificultades específicas y significativas en el desarrollo de las habilidades para la lectura desde bien pequeña". "Es la que más me fascina", reconoce.

A corazón abierto, Urdangarín confiesa en su libro que su paso por la prisión de Brieva -una experiencia durísima que le hizo sentir "pánico"- significó el principio del fin de su matrimonio con doña Cristina: "Nos habíamos convertido en dos buenos amigos, unidos por el mayor y más hermoso proyecto de nuestras vidas, nuestros cuatro hijos".

Y aunque su relación ya estaba rota cuando conoció a Ainhoa Armentia -que desvela que juega un papel "esencial" en su felicidad y se ha convertido en su gran apoyo en su nueva vida en Vitoria-, sí admite que cuando su romance con la vasca salió a la luz "ya había hablado con Cristina pero no con mis hijos". "Mi mala gestión de los tiempos y de la comunicación hizo que el asunto fuera demasiado doloroso para todos" se sincera.

Fragmentos de su autobiografía a los que la infanta Elena ha reaccionado con indiferencia este lunes a su llegada a su puesto de trabajo en la Fundacióm Mapfre. Fiel a su discreción, y al margen de las confesiones de Iñaki sobre su relación con la infanta Cristina, su nulo contacto con el Rey Felipe VI, y su cordialidad con los Eméritos -describe a Don Juan Carlos como "una persona razonable"-, la madre de Victoria Federica ha preferido mantenerse al margen y no ha revelado cómo ha reaccionado su familia a estas declaraciones, dejando además en el aire si piensa leerse las memorias de su excuñado.