La Infanta Elena y Victoria Federica, desoladas tras asistir a la capilla ardiente de Irene de Grecia

La Infanta Elena y Victoria Federica salen del palacio de la Zarzuela a 16 de enero de 2026 en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Ene. (CHANCE) -

La Infanta Elena y su hija, Victoria Federica, han abandonado el Palacio de la Zarzuela tras estar toda la tarde acompañando a sus familiares en la capilla ardiente que se está celebrando en la más estricta intimidad por la princesa Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía.

Antes de que se le rinda homenaje en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid este sábado, y de que sus restos mortales sean trasladados a Atenas para ser enterrada el próximo lunes en una ceremonia íntima en el Palacio de Tatoi junto a los de sus padres, los Reyes Pablo I y Federica, y su hermano Constantino de Grecia, este viernes la Zarzuela ha acogido a los más allegados para afrontar esta dura pérdida.

La Reina Sofía estaría devastada por la pérdida de su hermana, mejor amiga y leal consejera, pero se encontraría arropada en este doloroso momento por los Reyes Felipe y Letizia y por sus hijas, la Infanta Cristina y la Infanta Elena.

Una despedida que se está llevando en la más estricta intimidad y sin la presencia del Rey Don Juan Carlos, a quien tampoco se espera en el entierro de su cuñada, tal y como ha desvelado en exclusiva Susanna Griso en 'Espejo Público'.

La presentadora de televisión ha informado de que aunque la intención inicial del emérito era desplazarse hasta la capital griega como hizo en enero de 2023 tras el fallecimiento de su cuñado Constantino de Grecia para estar al lado de su mujer en este doloroso trance, "sus médicos le han desaconsejado que haga un viaje tan largo", ya que su corazón estaría "delicado" y cuando ha hecho desplazamientos de este tipo "luego ha estado varios días mal".