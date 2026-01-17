Jaime de Marichalar coincide con la Infanta Elena y el resto de Familia Real en el responso por Irene de Grecia

Jaime de Marichalar llega a la catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio para asistir al responso por Su Alteza Real la Princesa Doña Irene de Grecia, a 17 de enero de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Ene. (CHANCE) -

Jaime de Marichalar coincidía hace unos días con la Reina Letizia en los Premios Internacionales de Periodismo de 'El Mundo' y hoy ha vuelto a reencontrarse con ella y con el resto de la Familia Real en el responso por Irene de Grecia en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid.

Siempre en un segundo plano e intentando pasar desapercibido, el padre de Victoria Federica ha llegado a la catedral acompañado por una mujer y sin apenas hacer 'ruido'.

En su interior, el empresario no solo ha coincidido con su hija, también con su exmujer, la Infanta Elena, su excuñada, la Infanta Cristina y el resto de la Familia Real. Un día de lo más señalado para la Reina Sofía y que no querido perderse Jaime para presentar sus respetos y despedir por última vez a la princesa Irene de Grecia.

No es la primera vez que el padre de Froilán coincide con miembros de la Familia Real. Debido a su figura profesional, han sido muchos los actos públicos en los que ha compartido espacio con ellos, pero siempre se han evitado las imágenes.

Un gesto de Jaime que demuestra la cordialidad que sigue teniendo con la Familia Real y, sobre todo, con la Reina Sofía, quien no solo ha despedido hoy en Madrid a una hermana sino también a su mejor amiga durante todos estos años.