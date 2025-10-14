Pablo Urdangarín cumple un sueño y, siguiendo los pasos de su padre, debuta con la Selección Nacional de Balonmano

MADRID, 14 Oct. (CHANCE) -

Sueño cumplido para Pablo Urdangarín, que a sus 24 años y tras una progresión espectacular al margen de los que creían que las gestas deportivas de su padre Iñaki Urdangarín -leyenda viva de la Selección de Balonmano que logró medalla de bronce en las Olimpiadas de Atlanta 96 y Sidney 2000, y que lideró el 'Dream team' del Barça en los 90- serían un lastre para su carrera deportiva, ha sido convocado por primera vez con la Selección Española de Balonmano.

El segundo hijo de la Infanta Cristina es una de las novedades, junto a los también debutantes Natan Suárez, Mario Nevado y Álvaro Martínez, que el seleccionador Jordi Ribera ha incluido en la lista de los 'Hispanos' para el doble amistoso que 'la Roja' jugará contra Suecia los días 30 de octubre y 1 de noviembre en el país escandinavo.

Una gran noticia que Pablo ha recibido con emoción, alegría y prudencia según su entorno, puesto que sabe que todavía queda mucho camino por recorrer y que su trayectoria todavía no ha alcanzado su punto más alto. Tras su llegada a La Masía del Barça en el año 2021 tras su paso por el filial del Hannover alemán, el sobrino del Rey Felipe VI confesaba que "sé que la gente me verá como el hijo de mi padre, pero yo solo quiero mejorar y ver hasta dónde puedo llegar".

Dos temporadas despuntando en el Barcelona B -en las que contó con algunas oportunidades de jugar con el primer equipo y demostrar su talento- le sirvieron para darse cuenta de que si quería seguir creciendo como jugador y soñar a lo grande tenía que dejar el club de sus amores y en el que su padre forjó su leyenda, y cambiar de aires para brillar con luz propia.

En verano de 2023 Pablo fichaba por el Fraikin BM Granollers -de tal modo que no tenía por qué dejar ni su vida en Barcelona, ni separarse de su novia Johanna Zott, que también reside en la ciudad condal-, y es innegable que la apuesta le ha salido redonda.

Se ha convertido en un jugador clave en su equipo (no solo por su calidad y su entrega, sino por la buena relación que tiene con todo el vestuario), la afición le adora, en la temporada 2025 se hizo con el título de MVP de la Liga Asobal -arrasando en las votaciones- y ahora, cuando afronta su segunda temporada con el equipo catalán, ha visto que su esfuerzo y su trabajo ha dado sus frutos y en apenas 15 días lucirá por primera vez la camiseta de la Selección Nacional, cumpliendo así lo que soñó desde que era tan solo un niño.

Será el próximo 26 de octubre en Madrid cuando veamos a Pablo incorporarse a la concentración de 'Los Hispanos' para viajar a Estocolmo donde, a falta de confirmación, todo apunta a que estará arropado desde las gradas del Saab Arena Linköping por algún miembro de su familia, incluso por sus padres, que siempre han presumido de mantener una relación cordial tras su separación y no extrañaría que coindiesen en un día tan importante y especial para su hijo.

"La idea es llevar una selección siempre con esa lejanía muy presente, con la posibilidad de probar a algunos jugadores que están demostrando que están en forma, que están jugando bien y que evidentemente aquí tienen su oportunidad. Llegamos sabiendo de la poca experiencia evidentemente que tienen algunos, también de la ilusión y la fuerza que tienen los que pueden ser nuevos", ha explicado el seleccionador nacional sobre el debut de varios jugadores, entre ellos Urdangarín, en 'la Roja'.