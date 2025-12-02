Pablo Urdangarin, firme frente al inesperado vídeo del Rey Juan Carlos: "Yo prefiero..."

Pablo Urdangarin se desmarca del polémico vídeo de su abuelo: "Yo prefiero no meterme" - EUROPA PRESS

MADRID, 2 Dic. (CHANCE) -

El reciente vídeo publicado por el Rey Juan Carlos I, en el que pide apoyo para su hijo Felipe VI y reivindica el papel de la monarquía en la historia de España, ha generado fuerte malestar en la Casa Real, donde se ha calificado el gesto de inoportuno y ajeno a la línea de discreción que defiende actualmente Zarzuela. La intervención, coincidiendo con la difusión de sus memorias y en medio del 50 aniversario de su proclamación, ha reavivado el debate sobre la figura del exmonarca y su impacto en la institución.

En este contexto, Pablo Urdangarin, nieto del rey emérito, ha sido preguntado por el equipo de Europa Press sobre el vídeo y, fiel a su estilo prudente, ha optado por evitar cualquier polémica. El hijo de la infanta Cristina ha sido claro y conciso: "Yo prefiero no meterme". También ha asegurado que no ha visto el vídeo, reafirmando su apuesta por la discreción y el respeto ante los asuntos familiares de gran exposición mediática.

Además, el joven ha confirmado que aún no ha hablado con su padre, Iñaki Urdangarin, sobre la inminente entrevista televisiva que este ofrecerá, deseándole únicamente suerte. Así, el joven vuelve a mostrar un perfil bajo, procurando mantenerse al margen de la polémica generada en torno a su familia y enfocándose en mantener su vida personal y profesional lejos del centro del debate público.