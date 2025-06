La Princesa Leonor llega a Nueva York, última escala de su travesía en el Elcano. Así será su agenda en la Gran Manzana

MADRID, 5 Jun. (CHANCE) -

Tras casi cinco meses -embarcó el pasado 11 de enero en el puerto de Cádiz- a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, en los que ha visitado países como Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Panamá o República Dominicana, la travesía de la Princesa Leonor en el crucero de instrucción de la Armada llega a su fin.

Este miércoles 4 junio, en torno a las 7.00 horas de la mañana hora local, el navío atracaba en el muelle 88 del Río Hudson, en Nueva York, en la que es la última escala de un periplo transatlántico que ha marcado un antes y un después para la hija de los Reyes Felipe y Letizia en su formación militar como heredera al trono, para convertirse el día de mañana en Capitana General de las Fuerzas Armadas, cargo que actualmente ostenta su padre.

El Juan Sebastián Elcano hacía su llegada a la ciudad de los rascacielos a ritmo de pasodoble y con la Princesa Leonor, junto al resto de guardamarinas y con el uniforme de verano blanco de la Armada, saludando con su mejor sonrisa desde la cubierta de la embarcación, emocionada porque su paso por la 'Gran Manzana' pone fin a una de las experiencias más intensas y enriquecedoras de su vida.

A su entrada 'triunfal' en Nueva York, la Princesa de Asturias no ha sido recibida por ningún familiar. Aunque se especuló con que la Reina Sofía viajaría a la ciudad estadounidense para acompañar a su nieta en su regreso a España -que no hará junto al resto de sus compañeros en el Elcano, sino en avión-, e incluso con que la Infanta Sofía (a la que no ve desde Navidad) sorprendería a su hermana al encontrarse de vacaciones tras graduarse en el UWC Atlantic College, no ha sido así. Tendrá que esperar a su vuelta a nuestro país para reencontrarse con su familia, aunque antes le aguarda una agenda de lo más intensa en Nueva York.

Este jueves la Princesa Leonor asistirá al espectáculo 'A Musical Fantasy from Spain' ('Una Fantasía Musical desde España) a cargo de la Orquesta Titular del Teatro Real de Madrid, en el emblemático Carnegie Hall. Bajo la dirección de David Afkham y con la participación de María Dueñas -premio Princesa de Girona de Artes y Letras 2023-, y de la soprano Saioa Hernández -Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021- está previsto que se interpreten obras de Falla, Turina, Ravel y Korngold.

Al día siguiente, este viernes, tendrá lugar la tradicional jura de bandera que se realiza en el buque de instrucción de la Armada en todos los puertos en los que hace escalas para aquellos españoles que deseen cumplir con este ritual. En esta ocasión poniendo así el broche de oro a su travesía, la Princesa Leonor será la abanderada, como ya sucedió en su paso por Montevideo y en Cartagena de Indias.

Aunque se apuntó que la heredera al trono podría ser recibida por el presidente de los EEUU Donald Trump, finalmente no se producirá el encuentro. Sí compartirá algunos momentos con Victoria de Hohenlohe, duquesa de Medinaceli y la mujer con más títulos nobiliarios de España tras la muerte de su padre, Marco de Hohenlohe-Langenburg, puesto que desde el pasado marzo reside en Nueva York con su marido Maxime Corneille y podría ejercer de 'anfitriona' de la Princesa durante su visita a Manhattan.

El acto en el que probablemente podamos verlas juntas -un hecho inédito porque la aristócrata siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano- será en la cena de gala ofrecida por la Fundación Aliados de la Cultura, Educación y Ciencia Hispánicas (AHCES), donde Leonor coincidirá con los máximos representantes de la cultura y sociedad neoyorquina y española. Una velada única en la que la hija de los Reyes Felipe y Letizia se convertirá en la mejor embajadora de la Casa Real una vez más.