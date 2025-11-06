La reina Letizia, asistente sorpresa entre la multitud en la Feria de BioCultura

MADRID, 6 Nov. (CHANCE) -

En medio del gran revuelo que envuelve a la Familia Real en los últimos días debido a la publicación de las memorias de don Juan Carlos, la reina Letizia ha disfrutado de un plan de lo más interesante que tiene maracado en su agenda personal de cada año. Tras presidir durante la mañana la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño, doña Letizia se dejaba ver de nuevo en la Feria de BioCultura, que se celebra en IFEMA.

Con un look mucho má relajado y cómodo con el que pudo recorrer las instalaciones de la feria con total naturalidad, doña Letizia volvió a dejar evidencia de su constante preocupación por la alimentación ecológica, la ecocosmética certificada o el crecimiento sostenible. Mostrando su lado más atento y amable con otros visitantes a la feria con los que no dudó en fotografiarse, la Reina disfrutó de este plan a título personal en su faceta más natural y cercana.

Para la ocasión, doña Letizia eligió pantalón vaquero acampanado, jersey de cuello perkins en color crudo y botas estilo 'cow boy' en color negro, sin duda un estilismo cómodo y fácil de copiar para el día a día de una 'working girl'. Para protegerse de la bajada de temperaturas en la ciudad, doña Letizia recurría a la siempre correcta gabardina que lució colgada sobre el bolso en el que llevaba todas sus pertenencias.

Entre los stand expuestos por los que se interesó la Reina, hubo uno que llamó especialmente su atención. Interesándose por algunas muestras de calzado, doña Letizia demostró que sigue muy de cerca los avances en torno al problema que sufre en sus pies, denominado neuroma de Morton, que le causa fuertes dolores y que le ha obligado a renunciar a los altísimos zapatos de tacón a los que nos tenía acostumbrados en el pasado.