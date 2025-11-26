La Reina Letizia recupera la tiara de Cartier con guiño a la Reina Sofía

La Reina Doña Letizia durante la tradicional cena de gala en honor al Presidente de Alemania en el Palacio Real, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Nov. (CHANCE) -

Los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia han ofrecido una cena de gala en honor al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbender, tras el recibimiento oficial con honores militares que han presidido esta mañana y el posterior almuerzo en el Palacio de la Zarzuela.

Para esta cena de gala, la Reina Letizia ha vuelto a lucir tiara, una que tenía guardada desde 2018, de Cartier, diseñada con diamantes sobre una base de platino y siete perlas que sustituyen las esmeraldas originales.

Una pieza con historia, ya que fue lucida por la Reina Victoria Eugenia y también, por la Reina Sofía, a la que ha querido hacerle un guiño tras su semana más relevante al haberle sido concedido el Toisón de Oro por sus décadas de entrega y lealtad a nuestro país.

En cuanto al vestido, Doña Letizia se ha decantado por un elegantísimo vestido de gala en color negro con escote cuadrado y pedrería en los hombros. De lo más sencillo, la caída del diseño es limpia y recta.