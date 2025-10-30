La Reina Sofía firma en el libro de condolencias por el fallecimiento de la Reina Sirikit de Tailandia

La Reina Sofía es recibida por Phantipha Iamsudha Ekarohit a su llegada a la embajada de Tailandia para firmar en el libro de condolencias por el fallecimiento de la Reina Sirikit, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 30 Oct. (CHANCE) -

La Reina Sofía ha acudido este jueves 30 de octubre a la Embajada de Tailandia para firmar en el libro de condolencias por el fallecimiento de Su Majestad la Reina Sirikit de Tailandia.

Nacida en Bangkok en 1932, esposa del recordado Rey Bhumibol Adulyadej (Rama IX) y madre del actual monarca, Maha Vajiralongkorn (Rama X), la Reina Sirikit Kitiyakara falleció el pasado viernes 24 de octubre a los 93 años, en el Hospital Chulalongkorn de Bangkok, donde permanecía ingresada desde 2019.

Durante más de seis décadas fue símbolo de unidad y compromiso social. Impulsó proyectos de desarrollo rural, apoyo a la artesanía local y conservación medioambiental, ganándose el cariño del pueblo tailandés y el respeto de la comunidad internacional. En 1956 asumió temporalmente el papel de regente, un hecho histórico que demostró su liderazgo y cercanía con la nación.

La aparición este jueves de la reina emérita se produce después de la publicación en los diarios franceses 'Le Monde' y 'Le Figaro' de algunos extractos de las memorias del Rey Juan Carlos I donde ha hablado de su relación con ella y la ha definido como una "profesional".