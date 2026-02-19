La reina Sofía, premiada en Gran Canaria, recuerda a su hermana una vez más de luto

La Reina Sofía a su llegada al ‘Premio Gorila 2024’, a 19 de febrero de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias (España). El premio se otorga en reconocimiento a su compromiso con la conservación de la biodiversidad.- EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 19 Feb. (CHANCE) -

Una vez más de riguroso negro como simbolo de respeto absoluto hacia la memoria de su hermana, Irene de Grecia, así hemos visto a la reina Sofía en su empeño por recuperar sus compromisos institucionales con apartente normalidad. Sin lugar a duda, la madre del rey Felipe VI está viviendo sus horas más bajas y es que la figura de su hermana suponía un punto de apoyo imprescindible para ella a nivel personal, pero también en sus apariciones públicas.

En esta ocasión, doña Sofía ha viajado hasta Las Palmas de Gran Canaria donde ha recibido un reconocimiento especialmente significativo. Con una tímida sonrisa en el rostro, la Reina llegaba al Acuario Poema del Mar donde recibía el Premio Gorila, un galardon concedido por Loro Parque y Loro Parque Fundación para poner en valor la implicación y dedicación incondicional de doña Sofía en la conservación de la biodiversidad, el bienestar animal y la protección del patrimonio natural que nos rodea.

Mostrando su lado más cercano, doña Sofía eligió para la ocasión una elegante composición en color negro formada por abrigo midi con bordado de lentejuelas, blusa y pantalón recto. Como complementos, un doble collar de perlas, un broche con forma de abeja y bolso vintrage también en negro de Carolina Herrera. En las próximas horas, doña Sofía será nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas en un acto que ya tuvo que aplazarse en el mes de enero debido al empeoramiento de salud de Irene de Grecia.