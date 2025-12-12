El Rey Carlos III anuncia que podrá reducir su tratamiento contra el cáncer para el próximo año

Archivo - Foto de archivo del rey Carlos III de Inglaterra - Jonas Walzberg/dpa - Archivo

MADRID, 12 Dic. (CHANCE) -

El Rey Carlos III ha anunciado, a través de un mensaje a la nación publicado por el Palacio de Buckingham, que podrá reducir su tratamiento contra el cáncer para el próximo año gracias a distintos factores, como la detección temprana de la enfermedad, la rápida intervención del sistema sanitario y el cumplimiento de las recomendaciones médicas.

Un mensaje que forma parte de la campaña organizada por la ONG Unidos Contra el Cáncer -junto con el centro de investigación Cancer Research y el apoyo del Servicio Nacional de Salud británico- con el que a sorprendido a toda la ciudadanía.

"Hoy puedo compartir la buena noticia de que gracias al diagnóstico temprano, la intervención efectiva y el cumplimiento de las recomendaciones médicas, mi propio cronograma de tratamiento contra el cáncer se verá reducido en el próximo año", ha señalado el monarca.

Además, ha explicado que esto supone "un testimonio de los notables avances que se han logrado en el tratamiento del cáncer en los últimos años", ha recordado que el diagnóstico temprano "salva vidas". "He escuchado este mensaje repetidamente durante mis visitas a centros oncológicos en todo el país", ha sentenciado.

En este sentido, ha resaltado que es consciente él mismo de la "diferencia" de detectar pronto el cáncer. "Esto me ha permitido seguir llevando una vida plena y activa, incluso durante el tratamiento", ha aseverado el monarca.

"También he aprendido algo que me preocupa profundamente: al menos nueve millones de personas en nuestro país no están al día con las pruebas de detección de cáncer disponibles, lo que supone que se pierden al menos nueve millones de oportunidades de diagnóstico temprano", ha agregado.