Adara recibe un inesperado mensaje de su novio tras activar el protocolo de abandono en 'Supervivientes All Stars'

MADRID, 22 Sep. (CHANCE) -

Adara Molinero ha tocado fondo y, tras la expulsión de su madre, Elena Rodríguez, de 'Supervivientes All Stars', ha activado el procolo de abandono después de que una fuerte tormenta destrozase su refugio y les obligase a pasar la noche empapados.

"No quiero estar más aquí, por favor llama a quien sea que me largo. Me siento atrapada a aquí. Esto es terrible. No quiero más. No quiero oler más a pescado ni dormir en el suelo. Ya basta, he llegado a mi límite. Que me saquen, que me saquen, lo pido por favor", expresaba muy nerviosa sin poder dejar de llorar mientras sus compañeros, impactados, intentaban tranquilizarla sin éxito.

Una desesperación que le llevaba a comunicar a la organización su decisión de abandonar el reality, dejando su decisión final en el aire hasta este domingo durante la gala de 'Supervivientes: Conexíón Honduras'. Lo que no sabía es que el programa tenía preparada un regalo muy especial: un mensaje de su novio, el futbolista canario Vicente Romero, al que conoció un mes antes de viajar a Honduras y del que se ha acordado en todo momento desde que comenzó la aventura.

Una sorpresa que ha recibido tras superar el reto de beberse el 'elixir del inframundo' entre arcadas y verdaderos esfuerzos para no vomitar: "Hola mi gordita. ¿Cómo está la niña de mis ojos? Necesito que te concentres en todo lo que te voy a decir, ¿vale? Y si es necesario, escúchalo dos veces. Me paso cada minuto pensando en tí, fuera está todo perfecto". "Mis sentimientos no han dejado de crecer por ti. Debes estar tranquila y segura de lo nuestro. Te esperaré lo que haga falta" ha prometido el deportista.

Consciente de los complicados momentos que está viviendo, Vicente le ha transmitido unas palabras de ánimo para que no tire la toalla y continúe luchando. "Tienes muchísimo apoyo fuera. No estás concursando sola Adara. Estoy flipando con el apoyo que tienes. Me gustaría que llegaras a la final, porque eres una guerrera. Demuéstralo y lucha por tu objetivo, que tú solo sabes cuál es. Mi plan es esperarte lo que haga falta, no importa el tiempo" la ha animado, confesando que como le dijo mirándola a los ojos antes de irse a Honduras, "mi corazón está contigo ahí". "Te quiero mi guerrera", se ha despedido.

Muy emocionada sin poder contener las lágrimas, la influencer ha reconocido quue necesitaba mucho este mensaje de su "canario". "Te quiero mucho" le ha respondido a su vez, antes de que el 'elixir' la sorprendiese con unas imágenes de su hijo Martín (7) -fruto de su relación con Hugo Sierra- diciéndole lo orgulloso que está de ella y lo bien que lo está haciendo en la isla.

Unos mensajes que han supuesto un 'chute' de fuerza para Adara, que dando un paso atrás tras activar el protocolo de abandono, ha anunciado que quiere continuar en el 'All Stars': "Antes de venir aquí dije que si me caigo, me levanto. Esta vez me he caído y me he vuelto a levantar. Quiero seguir" ha expresado, asegurando que aunque la experiencia está siendo mucho más dura de lo que nos podamos imaginar, no piensa rendirse por el momento.