La Junta de Andalucía señala el 13 de abril como fecha límite para formalizar la participación en Consumópolis

El lema de esta edición de Consumópolis es 'A la hora de consumir, que no te domine el click'.
La Dirección de Consumo de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, dirigida por Antonio Sanz, ha señalado al profesorado y al alumnado de los centros educativos de la comunidad autónoma que el próximo día 8 de abril es el último día para poder presentar el trabajo en equipo, que es requisito obligatorio para poder participar en la fase autonómica del concurso escolar Consumópolis y optar a los premios de esta vigésimo primera edición.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, una vez presentado en tiempo y forma este trabajo, la fecha clave a tener en cuenta para poder participar en la fase autonómica es el 13 de abril de 2026. Los equipos, a través de sus profesores coordinadores, tienen que formalizar su inscripción en esta fase final del concurso escolar, presentando su solicitud de participación dirigida a la Dirección General de Consumo, a través del Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía.

En concreto, Andalucía se repartirán un total de quince premios --tabletas y ordenadores portátiles--, uno por cada alumno integrante de los tres equipos que resulten ganadores de la fase autonómica, y tres para cada profesor encargado de la coordinación de los mismos.

Todos los equipos andaluces --desde quinto y sexto de Educación Primaria, pasando por toda la Educación Secundaria y hasta FP básica-- que hayan formalizado su inscripción en la web oficial del concurso ('https://consumopolis.consumo.gob.es') y realizado las diferentes actividades pedagógicas sobre consumo responsable en el recorrido por la ciudad virtual de Consumópolis, que estén interesados en participar en la fase autonómica, deben diseñar, elaborar y presentar un trabajo en equipo, consistente en un 'pódcast' para el programa ficticio 'Radio Consumópolis'.

Es la principal novedad de esta edición de Consumópolis, y tal como se especifica en las instrucciones de participación del concurso, el 'pódcast', con una duración máxima de tres minutos, debe consistir en una serie de entrevistas radiofónicas a personas consumidoras responsables, a comercios, a 'influencers' o creadores de contenido digital, empresas medioambientales u otros sectores, relacionadas con el lema principal de Consumópolis 21, 'A la hora de consumir, que no te domine el click'.

Toda la información esencial para los equipos y las personas coordinadoras está contenida en las 'Instrucciones generales de participación', que detalla las fechas clave, los formatos y temáticas del trabajo en equipo.

CONSUMO RESPONDE

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900215080, y del correo 'consumoresponde@juntadeandalucia.es', ambos en horario de atención de 8,00 a 20,00 horas de lunes a viernes y de 8,00 a 15,00 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web 'https://www.consumoresponde.es', y de los perfiles de X (@consumoresponde), Facebook ('www.facebook.com/consumoresponde') e Instagram (@consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Sanidad, Presidencia y Emergencias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.

