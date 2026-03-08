El PP propone al Gobierno usar el fondo soberano español para financiar la renovación de la flota pesquera

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios de comunicación a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que sugiere al Gobierno utilizar el fondo soberano 'España Crece', dotado con una base de 10.500 millones de euros, para financiar la renovación de la flota pesquera española.

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha registrado en la Cámara Baja una batería de preguntas, recogidas por Europa Press, en la que apunta que durante los últimos años, la flota pesquera española ha planteado de forma recurrente tanto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como al Instituto de Crédito Oficial (ICO), la necesidad de acometer la renovación de la flota.

El Grupo Popular denuncia que la flota pesquera del país está marcada por los años de antigüedad, que llegan incluso a superar los 40 años, además de la necesidad de acometer un proceso de descarbonización, mejora de la eficiencia y aumento de la capacidad.

El PP apostilla que pese a este panorama el Plan de Recuperación y los fondos europeos "se han convertido en una oportunidad perdida para acometer esta renovación" ante la negativa del Gobierno, de incluir dentro de las líneas de actuación un Perte específico para el sector de la pesca que pudiera acometer este proceso de renovación de la flota pesquera.

Así, el partido denuncia que la única iniciativa para favorecer la competitividad del sector se limita una línea para reforzar la transformación de productos de la pesca y la acuicultura, dotada con una cantidad de 40 millones que consideran "claramente insuficiente".

En este contexto, el PP ha preguntado al Gobierno cuáles son las medidas que tiene previstas implantar para ayudar a la flota pesquera a afrontar su proceso de descarbonización. Asimismo, ha preguntado si el fondo soberano contemplará ayudas para el proceso de descarbonización de la flota pesquera española.