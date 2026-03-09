Audrey Pascual, campeona paralímpica de supergigante

Audrey Pascual junto a la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2026 con el ministro Pablo Bustinduy, el presidente del CSD José Manuel Rodríguez Uribes y el presidente del CPE Alberto Durán

Audrey Pascual junto a la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2026 con el ministro Pablo Bustinduy, el presidente del CSD José Manuel Rodríguez Uribes y el presidente del CPE Alberto Durán - MIKAEL HELSING/CPE

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual ganó este lunes la medalla de oro en la modalidad de supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), su segundo metal en esta cita para ella y para España tras su plata en el descenso del pasado sábado.

La madrileña, de 21 años y que compite en la categoría de deportistas sentadas (LW12-2), logró proclamarse campeona paralímpica por primera vez en su carrera después de dominar esta prueba, una de sus favoritas y donde se benefició también de un error de su gran rival, la alemana Anna-Lena Forster, aunque esta iba en ese momento ya perdía tiempo con Pascual.

"Donde de verdad tengo ganas conseguir medalla son en las pruebas de velocidad. Ganar un oro en velocidad, que encima no llevo muchos años, me haría muchísima ilusión", resaltó la esquiadora española a Europa Press antes de afrontar sus primeros Juegos. Y ese deseo se cumplió al segundo intento después de haberlo rozado en su debut en el descenso y con el añadido también de lograrlo delante de su familia, presente esta vez ya en el Centro Esquí de Alpino de Tofane.

A la madrileña, de la RFEDI y la Fundación También, se le escapó el pasado sábado la gloria por apenas cinco centésimas y tras un pequeño error, pero 48 horas después, con "la rabia" que había advertido que usaría para este supergigante, supo resarcirse con una gran bajada, sin errores graves y tras la que tendría que sentarse a esperar al resto de rivales porque le tocó salir en esta ocasión la segunda de las participantes.

Pese a su juventud, Pascual demostró que es una de las mejores y más sólidas en esta disciplina, en la que debutó en 2024 en la Copa del Mundo, ganando el Globo de Cristal esa misma temporada. En esta campaña previa a Milán-Cortina, había sido la dominadora con tres triunfos, y con esa confianza y seguridad bajó por la pista, teniendo el control de la situación en todo momento y firmando un tiempo de 1:17.82.

A partir de ahí, faltaban seguramente las dos esquiadoras que la podían amenazar, sobre todo Anna-Lena Forster, pero también la japonesa Momoka Muraoka, campeona hace cuatro años en Pekín, aunque lastrada por una lesión de clavícula el pasado mes de noviembre que le hacía llegar con muy poca preparación, como quedó claro porque su crono se quedó a más de seis segundos.

Faltaba por bajar Forster, que en el descenso era la que había terminado primero y la que había metido esa pequeña presión a Pascual. La veterana alemana, plata en 2022 en esta disciplina, salió dispuesta a poner las cosas difíciles y decidió arriesgar, lo que terminó pagando caro con un error que le hizo salirse de la trazada y quedar eliminada. Para entonces, en el segundo punto intermedio ya cedía 20 valiosas centésimas con la española y que dejó hueco en el podio a Murakoa, plata, y a la china Sitong Liu, bronce a más de siete segundos de la campeona.

De este modo, Audrey Pascual certificó la segunda medalla para España en estos Juegos Paralímpicos de Invierno, la 45 en la historia invernal del deporte paralímpico español y la decimosexta dorada. Jon Santacana, junto a Miguel Galindo como guía, había sido el último en lograr ser campeón, en el descenso de Sochi 2014, mientras que a nivel femenino, el último oro había sido de Magda Amo, que conquistó cuatro en Nagano 1998, entre ellos el de supergigante.

El guipuzcoano y la catalana, Eric Villalón, Juan Carlos Molina y Susana Herrera, eran hasta este lunes los únicos campeones paralímpicos invernales, todos en esquí alpino y todos deportistas con discapacidad visual. Ahora, Audrey Pascual tendrá que afrontar este martes la combinada, con de nuevo un supergigante y luego un eslalon.