Renfe destapa un macrocontrato de casi 1.000 millones de euros para las grandes empresas de autobús como Alsa o Avanza

Pasajeros de la línea de alta velocidad Madrid-Málaga llegando a la capital malagueña en autobús desde Antequera - Álex Zea - Europa Press

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha cifrado en casi 1.000 millones de euros el valor del contrato que ha licitado para buscar una alianza con una compañía especializada en el transporte en autobús, con el objetivo de aligerar su respuesta cuando se producen obras o fenómenos climáticos que cortan la circulación ferroviaria y que requiere de autobuses para llevar a los viajeros a sus destinos finales.

Según los pliegos del contrato consultados por Europa Press, el valor de esta licitación asciende a 923,3 millones de euros (IVA excluido) para un periodo total de 15 años. El contrato inicial baraja un plazo de 10 años por 588 millones, pero con posibles prórrogas por un periodo adicional de 5 años.

Con esta licitación, Renfe busca un socio que controle el 51% de una nueva empresa, quedándose la operadora ferroviaria pública con el restante 49%, para disponer de una flota estable de autobuses y de personal de conducción suficiente para establecer planes de transporte alternativo por carretera (PAT) cuando el viaje en tren no es posible.

Para asegurar la eficiencia del servicio, Renfe busca que solo las grandes empresas se puedan presentar al concurso y ya ha establecido en sus pliegos requisitos económicos como que los interesados tendrán que tener una facturación igual o superior a los 75 millones de euros en alguno de los tres últimos ejercicios, o que cuenten con un mínimo de 500 autobuses en propiedad (o 300 si se presenta en consorcio).

De esta forma, se abrirá primero un plazo para que cualquier empresa presente su candidatura y, posteriormente, se pase a una siguiente fase con las que cumplan los requisitos. En este sentido, fuentes de Avanza, uno de los grandes operadores de autobús en España, ha señalado a Europa Press que presentará su candidatura. Desde Alsa no se pronuncian, si bien también cumple con los requisitos exigidos.

Precisamente estos requisitos han puesto en 'pie de guerra' a las pequeñas y medianas empresas, que no entienden por qué Renfe los establece, cuando advierten de que parte de los planes alternativos por carretera actuales ya los prestan ellos y que, en caso de que se adjudique a una gran empresa, creen que se les subcontratará, según fuentes cercanas a las pymes del sector.

Renfe ya incidió en que su objetivo es asegurar la disponibilidad de autobuses, incluso en momentos de alta demanda, lo que explica que busque a una empresa con gran disponibilidad de recursos.

Con esta nueva empresa, Renfe espera ahorrar hasta 195 millones de euros a lo largo de 15 años, frente al coste de los actuales planes de transporte alternativo por carretera.