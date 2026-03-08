Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, elegido nuevo líder supremo de Irán

El ayatolá Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán
El ayatolá Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán - GOBIERNO DE IRÁN
Europa Press Internacional
Publicado: domingo, 8 marzo 2026 22:26
MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Alí Jamenei, ha sido elegido nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, según han anunciado este domingo las autoridades iraníes.

El anuncio se ha producido en la plaza Vanak de Teherán, según recoge la televisión pública iraní, IRIB, una decisión tomada por la denominada Asamblea de Expertos.

Mojtaba Jamenei sucederá así a su padre como máximo responsable político de Irán después de la muerte de éste el pasado 28 de febrero en los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

